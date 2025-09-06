18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.09.2025, 17:47

Что сделано: в 16 микрорайоне Актау продолжается строительство дорог

Новости Актау Наталья Вронская

В 16 микрорайоне Актау активно ведутся работы по строительству дорог на участках, где полностью обновлена инженерная инфраструктура, передает Lada.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций региона.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

На первом этапе проекта было уложено 600 метров асфальтового покрытия из общей протяжённости 3,8 километра. Сейчас подрядная организация приступила ко второму этапу: проводится укладка асфальта на автомобильные и пешеходные дороги общей протяжённостью 1 200 метров.

В частности, асфальтирование идёт на участке от жилого комплекса «Golden Park» до автозаправочной станции «Bars Oil».

В работах задействованы около 20 дорожных рабочих и 10 единиц спецтехники. В акимате отметили, что оставшиеся участки в микрорайоне будут приводиться в порядок поэтапно.

Напомним, жители 16 микрорайона не раз поднимали вопрос об отсутствии дорожного полотна. Ежегодно городские власти обещали решить проблему, однако дело не сдвигалось с мертвой точки. 

6
5
1
Комментарии

0 комментарий(ев)
