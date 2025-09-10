18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.76
630.85
6.45
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.09.2025, 12:25

Лайфхак для родителей: как сделать так, чтобы траты на игры учили ребёнка ответственности

Новости Актау 0 852

Карманные расходы школьников сегодня выглядят совсем иначе, чем десять лет назад. Вместо привычных мелочей вроде сладостей или кино дети всё чаще просят деньги на онлайн-игры, проезд в транспорте и подписки на образовательные сервисы.

Фото с сайта ru.freepik.com
Фото с сайта ru.freepik.com

В итоге у родителей из месяца в месяц уходят тысячи тенге, и при этом не всегда понятно, куда именно. Один из простых способов упорядочить траты - обратить внимание на мобильный тариф ребёнка. Здесь кроется неожиданная экономия.

Например, тарифы Имба Junior и Имба Pro от activ становятся на 40% дешевле, если подключить их через Kundelik или BilimClass

Наша миссия - сделать обучение интересным и полезным для каждого ребёнка. Совместный проект с activ является примером того, как цифровые сервисы и мобильные технологии помогают детям не только получать знания, но и видеть практическую пользу от хороших оценок. Это сильный мотиватор для учеников и дополнительная поддержка для родителей, - комментирует первый руководитель ТОО «Кунделик», Ильясов Мухтар.

Для семьи это означает, что вместо почти 5-6 тысяч тенге за связь ребёнку нужно всего чуть больше 2 тысяч. Если пересчитать на год, разница превышает 20 тысяч тенге. В принципе, такая сумма может пойти на полезные вещи: спортивную секцию, книги или совместное путешествие.

Но выгода не заканчивается на этом. Каждый месяц школьник получает специальные бонусы - имбаксы, которые начисляются не только за оплату тарифа, но и за хорошие оценки.

В итоге ребёнок видит прямую связь между своими усилиями и результатом: учёба превращается в способ заработать баллы, а баллы превращаются в настоящие деньги.

Один имбакс равен 1 тенге, и их можно обменять на проезд в автобусе или игровую валюту. Также в будущем будут доступна возможность полезных покупок у партнёров оператора. 

Таким образом ребёнок получает собственный инструмент для мелких расходов, а родители перестают быть банкоматом, выдающим деньги по первому требованию. Этот подход решает сразу несколько задач: во-первых, помогает экономить на связи, во-вторых, формирует у детей понимание ценности денег и привычку распоряжаться своими средствами, ну и в-третьих - снижает количество семейных конфликтов вокруг бесконечных «дай денег на то или на это».

К этому добавляются удобные преимущества тарифа, такие как, безлимитный WhatsApp, доступ к онлайн-играм и образовательным ресурсам, защита от нежелательных подписок и даже экстренные минуты, если ребёнок вовремя не пополнил счёт. В итоге тариф Имба позволяет родителям получить контроль над бюджетом, а ребенку предоставляет первый опыт финансовой самостоятельности.

Эльвира Купеева

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?