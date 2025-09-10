Лайфхак для родителей: как сделать так, чтобы траты на игры учили ребёнка ответственности

Қазақ тіліне аудару

Карманные расходы школьников сегодня выглядят совсем иначе, чем десять лет назад. Вместо привычных мелочей вроде сладостей или кино дети всё чаще просят деньги на онлайн-игры, проезд в транспорте и подписки на образовательные сервисы.

В итоге у родителей из месяца в месяц уходят тысячи тенге, и при этом не всегда понятно, куда именно. Один из простых способов упорядочить траты - обратить внимание на мобильный тариф ребёнка. Здесь кроется неожиданная экономия.

Например, тарифы Имба Junior и Имба Pro от activ становятся на 40% дешевле, если подключить их через Kundelik или BilimClass

Наша миссия - сделать обучение интересным и полезным для каждого ребёнка. Совместный проект с activ является примером того, как цифровые сервисы и мобильные технологии помогают детям не только получать знания, но и видеть практическую пользу от хороших оценок. Это сильный мотиватор для учеников и дополнительная поддержка для родителей, - комментирует первый руководитель ТОО «Кунделик», Ильясов Мухтар.

Для семьи это означает, что вместо почти 5-6 тысяч тенге за связь ребёнку нужно всего чуть больше 2 тысяч. Если пересчитать на год, разница превышает 20 тысяч тенге. В принципе, такая сумма может пойти на полезные вещи: спортивную секцию, книги или совместное путешествие.

Но выгода не заканчивается на этом. Каждый месяц школьник получает специальные бонусы - имбаксы, которые начисляются не только за оплату тарифа, но и за хорошие оценки.

В итоге ребёнок видит прямую связь между своими усилиями и результатом: учёба превращается в способ заработать баллы, а баллы превращаются в настоящие деньги.

Один имбакс равен 1 тенге, и их можно обменять на проезд в автобусе или игровую валюту. Также в будущем будут доступна возможность полезных покупок у партнёров оператора.

Таким образом ребёнок получает собственный инструмент для мелких расходов, а родители перестают быть банкоматом, выдающим деньги по первому требованию. Этот подход решает сразу несколько задач: во-первых, помогает экономить на связи, во-вторых, формирует у детей понимание ценности денег и привычку распоряжаться своими средствами, ну и в-третьих - снижает количество семейных конфликтов вокруг бесконечных «дай денег на то или на это».

К этому добавляются удобные преимущества тарифа, такие как, безлимитный WhatsApp, доступ к онлайн-играм и образовательным ресурсам, защита от нежелательных подписок и даже экстренные минуты, если ребёнок вовремя не пополнил счёт. В итоге тариф Имба позволяет родителям получить контроль над бюджетом, а ребенку предоставляет первый опыт финансовой самостоятельности.

