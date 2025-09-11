Қазақ тіліне аудару

В сентябре в Атырау и Актау состоятся бизнес-конференции, направленные на развитие малого и среднего бизнеса. Мероприятия организованы Европейским банком реконструкции и развития совместно с компанией Shell в рамках глобальной инициативы поддержки предпринимательства.

В Атырау и Актау пройдут бизнес-конференции для предпринимателей МСБ

Программа будет особенно полезна владельцам и руководителям компаний, которые уже успешно ведут бизнес и стремятся масштабировать его, внедрять новые подходы и укреплять позиции на рынке.

Участников ждут практические инсайты от ведущих казахстанских экспертов и предпринимателей, обсуждение современных инструментов ведения бизнеса и возможность наладить новые профессиональные контакты.

В течение дня предприниматели смогут услышать истории успешных бизнесменов, получить практические советы от экспертов в области брендинга, HR и digital, а также завести новые профессиональные знакомства.

Среди спикеров:

основатель группы компаний Natige Ерлан Әшім,

маркетолог и бренд-стратег Станислав Аппазов,

основательница сети авторских пекарен Маржан Отеген,

HR-эксперт Сауле Молдажанова

CEO IT-компании Clockster Ержан Рыскали.

Участников ждут практические кейсы, живые дискуссии и нетворкинг в профессиональном сообществе.

Атырау - 17 сентября, ABK HALL (ул. Отешкали Атамбаев, 7Б/3)

Актау - 25 сентября, отель Holiday Inn (4 микрорайон, 73)

Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте www.slw.kz

На правах рекламы