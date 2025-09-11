Опасная дорога в школу: дети из села Шетпе едут в автобусах в ежедневной давке

Қазақ тіліне аудару

Ситуацию с перевозкой школьников в селе Шетпе родители называют критической. Они говорят, что автобусы, рассчитанные максимум на 30 человек, доставляют вдвое больше детей - по 60 человек, а иногда и вовсе по 80. В результате давки учащиеся задыхаются и едва не теряют сознание, были случаи, когда детей рвало прямо в пути, говорят родители, передает Lada.kz .

Кадр из видео

По словам жителей села Шетпе, такая ситуация возникла из-за закрытия школы-лицея №7 в Ащыбулаке, которая была признана аварийной прямо перед 1 сентября. Учебное заведение вмещало около 1600 учеников, и в результате 950 учащихся, по словам родителей, были вынуждены перейти в общеобразовательную среднюю школу №6, находящуюся в микрорайоне Жана орпа села Шетпе. Однако ни для учеников, ни для преподавателей, как говорят мамы и папы, соответствующих условий создано не было.

Из-за того, что две школы теперь объединены в одном здании, учебный процесс организован в три смены: ученики школы №6 посещают занятия в первую смену, а учащиеся, переведённые из школы №7, — во вторую.

- Это всё равно что одну семью переселить в дом другой семьи, — говорят местные жители, подчеркивая, насколько переполнена школа.

Но самым острым вопросом, по словам сельчан, остаётся транспортировка детей. Всего три автобуса обслуживают около тысячи школьников. Родители жалуются: дети не помещаются в транспорт, поэтому многие вынуждены идти пешком почти 4 километра до учебного заведения. Автобусы осуществляют по 2-3 рейса, однако и это не помогает. По словам родителей, половина детей прибывает на занятия с опозданием.

- В автобусы, рассчитанные на 25–30 человек, сажают по 60–80 детей. В результате, дети задыхаются, жалуются на тошноту, а некоторые даже теряют сознание или их начинает рвать прямо в пути. Особую тревогу у нас вызывает и безопасность наших детей. Автобусы останавливаются с обратной стороны оживлённой трассы, где отсутствуют пешеходные переходы. Детям приходится перебегать дорогу, что создаёт угрозу их жизни, - говорят сельчане.

Чтобы хоть как-то помочь друг другу в сложившейся ситуации, те родители, у которых есть личный транспорт, стараются самостоятельно подвозить не только своих детей, но и соседских.

Жители говорят, что уже не раз обращались в местный акимат с просьбой решить проблему, однако, по их словам, власти не могут предложить им конкретных действий.

Редакция обратилась за комментариями по сложившейся ситуации в акимат Мангистауской области, а также управление образования региона.