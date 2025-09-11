18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.09.2025, 21:42

Почему в Актау отключили питьевую воду, рассказали в ТОО "МАЭК"

Новости Актау 0 3 955 Наталья Вронская

Питьевую воду в Актау отключили из-за замены части изношенного трубопровода протяженностью 383 метра, сообщили в ТОО "МАЭК", передает Lada.kz

Кадр из видео
Кадр из видео

В Актау 10 сентября на весь день была приостановлена подача питьевой воды в нижней и верхней зонах города. Причина — замена участка магистрального трубопровода между ЦУВС-2 и ЦУВС-3, построенного ещё в 1978 году, сообщают на комбинате.

- Работы ведутся в рамках инвестиционного проекта по замене изношенного трубопровода, так как его «латочный» ремонт не обеспечивает надежного поддержания стабильного режима водоснабжения потребителей. Последний капитальный ремонт с частичной заменой труб проводился в 1995 и 2016 годах. Работники подрядной организации завершили работы по подключению вновь смонтированного трубопровода для дальнейшего ввода его в эксплуатацию и бесперебойного обеспечения питьевой водой население областного центра, - сообщили в компании.

Как сообщили на комбинате, заменено было 383 метра магистрального трубопровода. Работы проводила подрядная компания. 

- Согласно договору, данный трубопровод питьевой воды, протяженностью в районе 383 метров, находился в худшем состоянии, и на сегодня питевой воды также нет в связи с тем, что проводилась аттестация расходомерных узлов на ЦУВС-2 и ЦУВС - 3, - сообщил Эльвин Гаджиев, заместитель главного инженера по ремонту ЗПД и ПТВС ТОО "МАЭК".      

Напомним, ранее компания сообщала, что отключение питьевой воды запланировано на 10 сентября с 08:00 до 24:00 часов. 

 

Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
а нормального давления как не было так и нет. вода техническая и питьевая толком не доходит в нижней зоне до верхних этажей...
11.09.2025, 01:56
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

