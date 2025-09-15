В Актау ночью отключат электроэнергию в нескольких микрорайонах

Қазақ тіліне аудару

В связи с проведением ремонтных работ в ночь с 15 на 16 сентября будет произведено частичное отключение электроэнергии в семи микрорайонах Актау. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на ГКП «АУЭС».

Фото istockphoto.com

По данным ГКП «АУЭС», в ночь с 15 на 16 сентября с 00:00 до 05:00 утра будет произведено частичное отключение электроэнергии.

В связи с проведением ремонтных работ АО «МРЭК» временно отключат подачу электроэнергии. Без электроэнергии временно останутся жители 7, 8, 11, 22, 23, 24, 29А микрорайонов, - говорится в сообщении ГКП «АУЭС».

Ограничения затронут следующие объекты:

7 микрорайон, жилые дома №№: 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 24, 26, 27, 29, 30, 58; детсад №22 и школа №9.

8 микрорайон, жилые дома №№: 4, 5, 7, 8, 17, 23, 24, 25, 26; детсад №17 и школы № 8, 30.

11 микрорайон, жилые дома №№: 2, 3, 4, 7, 8, 15, 16, 19, 41, 42, 58; детсад № 28.

Торговый центр «Аккала Молл» и «Восточный рынок».

В АО «МРЭК» сообщили, при оперативном завершении ремонтных работ подача электроэнергии будет восстановлена раньше запланированного срока.