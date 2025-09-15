В Актау ночью отключат электроэнергию в нескольких микрорайонах

В связи с проведением ремонтных работ в ночь с 15 на 16 сентября будет произведено частичное отключение электроэнергии в семи микрорайонах Актау. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на ГКП «АУЭС».
По данным ГКП «АУЭС», в ночь с 15 на 16 сентября с 00:00 до 05:00 утра будет произведено частичное отключение электроэнергии.
В связи с проведением ремонтных работ АО «МРЭК» временно отключат подачу электроэнергии. Без электроэнергии временно останутся жители 7, 8, 11, 22, 23, 24, 29А микрорайонов, - говорится в сообщении ГКП «АУЭС».
Ограничения затронут следующие объекты:
В АО «МРЭК» сообщили, при оперативном завершении ремонтных работ подача электроэнергии будет восстановлена раньше запланированного срока.
