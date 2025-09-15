18+
Аким Мангистау встретился с шейхом Суруром бин Мухаммед Аль Нахайяном

Новости Актау

Делегация Мангистауской области посетила столицу Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. Рабочая поездка была организована по приглашению Его Высочества шейха Сурура бин Мухаммед Аль Нахайяна, передает пресс-служба главы региона.

Фото пресс-службы акима Мангистау
Фото пресс-службы акима Мангистау

Главной темой переговоров стали вопросы привлечения инвестиций в сферы туризма, транспорта и логистики, глубокой переработки нефти и других перспективных направлений, которые планируется развивать в Мангистауской области. В результате проведенной встречи, как сообщает пресс-служба главы региона, было достигнуто взаимопонимание о сотрудничестве в указанных отраслях.

- По приглашению акима Мангистауской области Его Высочество шейх Сурур бин Мухаммед Аль Нахаян планирует посетить Мангистауской область уже в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе акима области.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» поручил акимам областей активизировать деятельность по привлечению инвестиций в регионы.

- Акиматом Мангистауской области уже начаты первые  шаги  по реализации указанных поручений, - отметили в пресс-службе акима Мангистауской области.

В настоящее время Казахстан и Эмираты имеют солидную договорно-правовую базу, которая состоит из более чем ста документов, регулирующих почти все направления двустороннего взаимодействия. В числе ключевых соглашений — договоры о торгово-экономическом сотрудничестве, о поощрении и взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения, о передаче осужденных лиц, а также о правовой помощи по гражданским и коммерческим делам.

Сурур бин Мухаммед Аль Нахайян — видный государственный деятель Объединенных Арабских Эмиратов, который был близким соратником и другом основателя ОАЭ - шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна. Он внес значительный вклад в развитие страны. 




