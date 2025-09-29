Солнечная электростанция в Жанаозене: первый гибрид в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В Жанаозене состоялось событие, которое можно назвать началом новой энергетической эпохи для Казахстана. Национальная компания «КазМунайГаз» совместно с итальянской энергетической корпорацией Eni ввели в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 50 мегаватт. Это лишь первый шаг большого проекта гибридной электростанции общей мощностью 247 мегаватт, где энергия солнца и ветра будет дополняться маневренной газовой генерацией.

27 сентября в Мангистауской области была запущена современная солнечная станция, оснащённая более чем 80 тысячами панелей компании LONGi, расположенных на площади около 80 гектаров. Панели способны улавливать энергию с обеих сторон, что значительно повышает их эффективность. Ежегодно станция будет производить около 86 миллионов кВт.ч чистой электроэнергии, снижая углеродный след и укрепляя энергетическую безопасность региона.

Во время строительства было задействовано до 250 специалистов, что дало толчок для местного рынка труда и подрядных организаций.

На церемонии официального открытия присутствовали депутат Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин, председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов, заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов, глава компании Eni в Казахстане Сегер Хойтинк, управляющий директор Plenitude Казахстан Федерико Пульезе, руководитель отдела возобновляемых источников энергии компании Plenitude Алессандро Делла Зоппа, генеральный директор ТОО «KMG Green Energy» Мухтар Авутбаев.

Жанаозенский проект стал первым в стране примером столь крупного гибридного комплекса, объединяющего возобновляемые источники и газовую генерацию. В мировой энергетике именно такие решения становятся нормой: в Европе, США и Азии активно строятся станции, где солнечные и ветровые установки работают вместе с газом или аккумуляторами, обеспечивая бесперебойное снабжение даже при изменениях погоды.

Казахстанский проект выбрал модель «солнце + ветер + газ», что оправдано: в регионе добычи и переработки нефти и газа крайне важна стабильность.

Газовая часть обеспечит гарантированные 120 мегаватт мощности даже в те периоды, когда солнца или ветра недостаточно. Это позволит избежать перебоев в работе «Озенмунайгаза» и «КазГПЗ», чьи производственные процессы не могут останавливаться. В перспективе к солнечной станции добавится ветровая мощностью 77 мегаватт, и весь комплекс начнёт работать как единая система, которая автоматически распределяет нагрузку и выдаёт ровный поток энергии в сеть.

Значение проекта выходит далеко за рамки Мангистауской области. Соглашение о его реализации было подписано в январе 2024 года в Риме в ходе официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Италию. Тогда были заключены 18 коммерческих соглашений на сумму более 1,5 млрд долларов, и строительство гибридной станции стало одним из ключевых направлений сотрудничества Казахстана и Италии.



Новая электростанция напрямую связана со стратегическими задачами страны по переходу к низкоуглеродному развитию и достижению углеродной нейтральности к 2060 году. После завершения всех этапов около 40% электроэнергии комплекса будет вырабатываться за счёт возобновляемых источников. Это позволит сократить выбросы, уменьшить зависимость от традиционной энергетики и приблизить Казахстан к мировым экологическим стандартам.

По словам депутата Мажилиса Парламента РК, Едила Жанбыршина, проект имеет историческое значение: ранее в стране не было подобных решений, где несколько источников энергии объединены в единую систему. Это не только надёжное снабжение региона, но и опыт, который поможет Казахстану быстрее адаптироваться к новым требованиям энергетики и минимизировать зависимость от внешних поставок.

В мире гибридные станции развиваются стремительно. В Индии и Китае уже действуют комплексы мощностью в сотни мегаватт, где солнечные панели и ветряки дополняются крупными системами хранения. В Европе распространены схемы «солнце + ветер + аккумуляторы», которые позволяют максимально использовать возобновляемые ресурсы. Казахстанский проект делает ставку на газ как на ключевой элемент баланса, что отражает специфику региона.

Втеровая станция, созданная в Жанаозене, обеспечит стабильность энергоснабжения. Она снижает нагрузку на экологию, сокращая выбросы углекислого газа, помогает экономике, создавая собственный источник энергии для крупных предприятий и уменьшая зависимость от сетевых тарифов. Она формирует новые компетенции, даёт работу сотням специалистов и открывает возможности для повторения такого опыта в других регионах Казахстана.

Запуск первой очереди в Жанаозене - не только ввод солнечных панелей, но и фундамент для будущего. Проект стал результатом многолетнего сотрудничества КМГ и Eni и прямым вкладом в выполнение государственной стратегии углеродной нейтральности. Как отметил глава КМГ Асхат Хасенов, реализация стала возможной благодаря системной поддержке на уровне государства и профессионализму специалистов, которые завершили строительство в срок.

КазМунайГаз и Eni сделали ставку на устойчивость и инновации. Они решают текущие проблемы – перебои, изношенные сети, высокие выбросы, и закладывают основу для того, чтобы завтра возобновляемая энергетика стала не дополнением, а главным источником энергии. Жанаозенский комплекс можно назвать проектом будущего, который показывает: Казахстан не только следует мировым трендам, но и способен создавать решения, адаптированные к своим условиям и задачам.

