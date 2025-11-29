Головная нефтеперекачивающая станция «Актау» - один из ключевых узлов на карте трубопроводов Казахстана. Здесь нефть из нефтепроводов и железнодорожных цистерн поступает в резервуарный парк, откуда отправляется дальше - танкерами по морю или продолжает путь по системе нефтеносных артерий АО «КазТрансОйл». Через станцию ежегодно проходят миллионы тонн «чёрного золота», и всё это - благодаря людям, которые каждый день следят, чтобы сложный производственный механизм предприятия работал без сбоев.

Люди большой станции: истории тех, кто обеспечивает путь казахстанской нефти

Редакция Lada.kz решила рассказать истории четырёх сотрудников ГНПС «Актау» Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл». Разные судьбы, объединённые общей чертой - любовь к своему делу.

Юрий Герасимов: три десятилетия на одном дыхании

Юрий Герасимов работает на ГНПС «Актау» с 1995 года. Его профессия - слесарь по ремонту технологических установок. Многие считают её простой, но Юрий сразу поправляет: это серьёзная и ответственная работа.

У слесаря не просто механический труд. Моя задача — понять, почему что-то пошло не так, где поломка, какой механизм подвёл, - говорит он.

Вместе со своей бригадой Юрий обслуживает производственное оборудование: насосы, резервуары, вентиляторы, задвижки, клапаны. От их бесперебойного функционирования зависит надёжность работы всей станции, которая не должна прерываться ни на минуту.

Своим детям, рассказывает Юрий, он специально не советовал выбирать эту профессию, но они сами, волею судеб, пошли по стопам отца - работают слесарями на МАЭКе, Мангистауском атомно-энергетическом комбинате.

Робот нас не заменит. В наладке оборудования слишком много нюансов, которые чувствует только человек, - говорит он.

В детстве Юрий мечтал водить автобус и даже 15 лет работал водителем. Однако 90-е изменили его жизненный курс.

И слава Богу. Коллектив здесь прекрасный, условия труда отличные. Тридцать лет пролетели незаметно, - добавляет он.

Нуржауган Абдигалиева: профессия, выбранная с юности и на всю жизнь

Нуржауган Абдигалиева пришла на станцию в 2008 году. До этого работала в сфере добычи, теперь - в транспортировке.

Ее профессия - оператор товарный – одна из самых важных и сложных на нефтепроводе. Нуржауган принимает нефть, отбирает пробу нефти с железнодорожных цистерн и резервуаров, сдаёт их в лабораторию. За смену через ее «руки» проходит 168 цистерн. Два состава. И вся работа по приему должна быть выполнена чётко, без ошибок. Важно обеспечить количественную и качественную сохранность нефти. Кроме того производит откачку нефти на танкер с резервуаров.

Я потомственный нефтяник, - рассказывает она. — Родители с детства говорили, что девушка-нефтяник даже звучит красиво.

Эту мысль тогда ещё школьница запомнила, реализовала — и передала своим детям.

Я советовала им идти в нефтяную сферу, так же, как родители советовали мне. Но объясняла, что работать в этой отрасли непросто. Важно быть профессионалом своего дела. Поэтому оба моих ребёнка имеют высшее образование. Если ты хороший специалист, тебя обязательно заметят. Люди с хорошими знаниями и золотыми руками всегда ценятся, - говорит Нуржауган.

Марат Курмалиев: человек, который «слышит» насосы

Марат Курмалиев - машинист технологических насосов 5-го разряда. На станции он трудится уже 18 лет.

Марат отвечает за работу магистральных и вспомогательных насосов: контролирует подшипники, вибрацию, занимается подготовкой оборудования перед сливом цистерн, перекачкой в резервуары и танкеры.

В этой работе важно всё. Звук, вибрация способны сообщить о малейших отклонениях. С опытом начинаешь понимать машину как живой организм, - делится он.

Компания «КазТрансОйл» стала для него не только местом работы, но и надёжной опорой: социальный пакет, безопасность, обучение обеспечивают стабильность. Благодаря достойной зарплате он смог дать детям высшее образование: дочь - экономист, сын работает в нефтяной сфере.

Через нашу станцию проходит большой объём нефти. Это огромная ответственность - обеспечить её движение дальше по трубам или отправить по морю на экспорт. В нашей работе нет места халатности. За нами судьбы предприятий и отраслей, благополучие тысяч, миллионов людей, которым нужна энергия и топливо. Наша станция - как артерия экономики, перекачивающая "чёрное золото" для нужд страны и за рубеж, - говорит Марат.

Нурлан Ермаганбетов: путь от рабочего до заместителя начальника ГНПС

Нурлан Ермаганбетов - заместитель начальника станции. До назначения на эту должность он прошёл большой путь профессионального роста. Пришёл на ГНПС в 2001 году обычным слесарем. Потом стал оператором, затем оператором товарным, а позднее был назначен на руководящие позиции. Учился в университете имени Ш. Есенова, специализировался на проектировании сооружений и эксплуатации нефтегазопроводов.

Как и многие мальчишки, в детстве я мечтал быть космонавтом. Но мой отец был нефтяником, поэтому я решил пойти по его стопам.

Нурлан хорошо понимает значимость рабочих профессий для нефтепроводного транспорта:

Без сварщиков, электриков, слесарей не будет работать ни одно предприятие. Машины могут облегчить труд, но не заменят человека. Слишком много нюансов, которые только человек способен оценить.

Ежегодно через ГНПС «Актау» проходят миллионы тонн нефти на экспорт и внутренний рынок. За этим сложным процессом стоят 114 сотрудников: представители рабочих профессий, инженеры, руководители. И каждый из них любит свою работу и самоотверженно служит выбранному делу.

Алия Курамшина