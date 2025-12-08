Про настоящих людей: как котёнок из степи нашёл спасение в Актау

Фото предоставил Назим

Возвращаясь из Астрахани, местный житель Назим и его мама остановились передохнуть в степи Атырауской области. Вокруг абсолютная тишина, ни одной живой души. И вдруг появился маленький рыжий котёнок.

«Мы были в шоке. Кругом ни одного дома. Как он там оказался - загадка. Посмотрели друг на друга с мамой и поняли, что бросить его мы не можем», - рассказал Назим.

Так «попутчик» отправился вместе с ними в Актау и всю дорогу спокойно ехал, будто давно их знал.

Дома котёнок быстро адаптировался, сразу приучился к лотку.

Но у Назима уже три кошки, и взять четвёртого они физически не могут. Однако выбрасывать малыша или сдавать куда-то они не хотят - слишком необычным и судьбоносным кажется его появление.

Сейчас семья ищет добрые руки для рыжего малыша, чтобы он нашёл хозяина, который полюбит его так же, как они.

Контакный номер: 8702 516 83 62