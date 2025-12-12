18+
12.12.2025, 10:02

Как будут вычислять предпринимателей по мобильным переводам в Мангистау

Новости Актау 0 1 877 Наталья Вронская

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщил о важных изменениях, которые вступят в силу с 1 января 2026 года и затронут всех, кто активно использует мобильные переводы. Теперь определять, ведёт ли человек предпринимательскую деятельность, будут по новым, более строгим критериям, передает Lada.kz.

фото автора
фото автора

Если раньше налоговики ориентировались только на количество переводов - 100 и более в течение трёх месяцев подряд от разных лиц, то теперь этого недостаточно. С 2026 года появится ещё один обязательный параметр - общая сумма поступивших средств.

По новым правилам операция будет считаться имеющей признаки предпринимательского дохода только в том случае, если одновременно выполняются два условия: на личный, не предназначенный для бизнеса, счёт в течение трёх последовательных месяцев поступают переводы от 100 и более разных людей, а их общая сумма за тот же период превышает 12 минимальных заработных плат (1 020 000 тенге по состоянию на 2026 год).

В департаменте пояснили, что цель нововведения - чётко разграничить бытовые переводы между знакомыми и фактическую предпринимательскую деятельность, которая должна облагаться налогами.

Новые нормы вводятся согласно приказу министра финансов РК № 698 от 12 ноября 2025 года. Документ устанавливает пороговые суммы, порядок предоставления сведений банками, а также критерии, по которым операции физических лиц будут относиться к признакам получения предпринимательского дохода.

Таким образом, контролировать будут не только частоту переводов, но и их объём. В ведомстве подчёркивают: если оба условия выполнены, деятельность считается предпринимательской, даже если владелец счёта сам так её не оформлял.

Изменения станут важной частью системной работы по упорядочению мобильных переводов и выводу теневого дохода из «серой зоны».

