Как будут вычислять предпринимателей по мобильным переводам в Мангистау

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщил о важных изменениях, которые вступят в силу с 1 января 2026 года и затронут всех, кто активно использует мобильные переводы. Теперь определять, ведёт ли человек предпринимательскую деятельность, будут по новым, более строгим критериям, передает Lada.kz.
Если раньше налоговики ориентировались только на количество переводов - 100 и более в течение трёх месяцев подряд от разных лиц, то теперь этого недостаточно. С 2026 года появится ещё один обязательный параметр - общая сумма поступивших средств.
По новым правилам операция будет считаться имеющей признаки предпринимательского дохода только в том случае, если одновременно выполняются два условия: на личный, не предназначенный для бизнеса, счёт в течение трёх последовательных месяцев поступают переводы от 100 и более разных людей, а их общая сумма за тот же период превышает 12 минимальных заработных плат (1 020 000 тенге по состоянию на 2026 год).
В департаменте пояснили, что цель нововведения - чётко разграничить бытовые переводы между знакомыми и фактическую предпринимательскую деятельность, которая должна облагаться налогами.
Новые нормы вводятся согласно приказу министра финансов РК № 698 от 12 ноября 2025 года. Документ устанавливает пороговые суммы, порядок предоставления сведений банками, а также критерии, по которым операции физических лиц будут относиться к признакам получения предпринимательского дохода.
Таким образом, контролировать будут не только частоту переводов, но и их объём. В ведомстве подчёркивают: если оба условия выполнены, деятельность считается предпринимательской, даже если владелец счёта сам так её не оформлял.
Изменения станут важной частью системной работы по упорядочению мобильных переводов и выводу теневого дохода из «серой зоны».
Комментарии0 комментарий(ев)