Решение принято: Чжеки Чан снимет продолжение культового блокбастера в Мангистау

Мировая звезда Джеки Чан и режиссёр фильма «Доспехи Бога: Ультиматум» Роберт Кун официально утвердили Мангистау главной локацией для своего нового кинопроекта, сообщает Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций Мангистауской области.

Команда проекта провела в регионе несколько дней, изучая природные возможности области. Голливудских специалистов впечатлили необычные ландшафты, внушительные панорамы и самобытная узнаваемость Мангистау. После серии переговоров и осмотров десятков площадок выбор стал очевидным.

Для Казахстана участие в таком проекте - серьёзный шаг вперёд. Фильм с мировой звездой способен привлечь внимание к отечественной киноиндустрии, открыть новые возможности для местных специалистов и усилить туристический интерес к региону.

Кроме того, международные команды традиционно дают толчок развитию креативных отраслей от кинопроизводства до услуг и инфраструктуры.

Сейчас идут подготовительные работы. В ближайшее время начнётся активная фаза - Мангистау окажется в центре большого кино.

Напомним, ранее эту новость мы заявляли со знаком «вопроса». Переговоры велись, однако точного решения озвучено не было.