Назначен начальник управления по ЧС города Актау ДЧС Мангистауской области

Фото пресс-службы ДЧС Мангистауской области

Личному составу нового руководителя представил начальник Департамента, полковник Мурат Муханов.

Азамат Кулманов окончил Кокшетауский технический институт в 2010 году по специальности «Пожарная безопасность». Сразу после этого он начал службу в управлении по чрезвычайным ситуациям Актау, где с 2010 по 2018 годы прошёл путь от инженера до руководящих должностей.

С 2018 по 2023 годы он возглавлял отдел ЧС Мунайлинского района, а затем — отдел по чрезвычайным ситуациям города Жанаозен, где проработал до 2025 года.

За годы службы Кулманов зарекомендовал себя как опытный и ответственный специалист с глубоким пониманием вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ДЧС отмечают его высокий профессионализм и готовность к решению задач любой сложности.