Назначен начальник управления по ЧС города Актау ДЧС Мангистауской области

Подполковник гражданской защиты Азамат Сактаганұлы Кулманов назначен на должность начальника управления по ЧС города Актау Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, передает Lada.kz.
Личному составу нового руководителя представил начальник Департамента, полковник Мурат Муханов.
Азамат Кулманов окончил Кокшетауский технический институт в 2010 году по специальности «Пожарная безопасность». Сразу после этого он начал службу в управлении по чрезвычайным ситуациям Актау, где с 2010 по 2018 годы прошёл путь от инженера до руководящих должностей.
С 2018 по 2023 годы он возглавлял отдел ЧС Мунайлинского района, а затем — отдел по чрезвычайным ситуациям города Жанаозен, где проработал до 2025 года.
За годы службы Кулманов зарекомендовал себя как опытный и ответственный специалист с глубоким пониманием вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ДЧС отмечают его высокий профессионализм и готовность к решению задач любой сложности.
