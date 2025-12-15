В Актау приспущены государственные флаги: горожане обеспокоены

Жители Актау обратили внимание на приспущенные государственные флаги Казахстана перед зданием городского акимата в 4 микрорайоне. Соответствующие кадры 15 декабря зафиксировали корреспонденты Lada.kz.

фото Lada.kz

На опубликованных фотографиях видно, что несколько флагов на флагштоках находятся ниже установленного уровня. Это вызвало вопросы у горожан, которые обратились в редакцию.

В пресс-службе акимата Актау пояснили, что причиной стала неблагоприятная погода. По информации городских властей, из-за порывистого ветра флаги были временно приспущены в целях безопасности.

Напомним, что ранее государственный флаг был снят с главного флагштока города. Тогда сильный порыв ветра сорвал полотно, в связи с чем было принято решение демонтировать флаг до улучшения погодных условий.

В акимате заверили, что после стабилизации погоды государственная символика будет возвращена на прежние места.