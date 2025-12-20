В Актау установили центральную городскую ёлку: названа дата зажжения огней

Установка новогодней ёлки у амфитеатра в 15 микрорайоне завершена. Подрядная организация ТОО «New Level» в настоящее время устанавливает вторую ёлку на территории областного музея в 19А микрорайоне, сообщили в пресс-службе акима Актау, передает Lada.kz .

Фото автора

По плану, работы будут завершены до 23 декабря. Как сообщили в городском акимате, церемония зажжения огней на городской ёлке запланирована на 24 декабря, в 19:00. Место проведения — амфитеатр в 15-м микрорайоне.

Редакция Lada.kz представляет вашему вниманию подборку городских ёлок, установленных у торговых центров, одной из гостиниц, а также у амфитеатра.

Рядом с главной ёлкой у амфитеатра расположены светящиеся фигурки в виде снежинок, оленей, колокольчиков и снеговиков.

Сама ёлка украшена шарами и гирляндами.

Традиционно ёлка установлена и у торгово-развлекательного центра "Актау.

А также празднично украшена площадь к Новому году у торгового центра "Saya Park".

Здесь оформление ёлки выполнено в красном цвете - символе наступающего года - года Красной Огненной Лошади.

Ну и не менее эффектно украшена ёлка у гостиницы "Holiday Inn".

Напомним, в этом году украшением к Новому году занимается ТОО «New Level». Компания занимается установкой ранее приобретённых двух искусственных елей высотой 20 метров. Ели традиционно устанавливают у амфитеатра в 15А микрорайоне и у музея имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне.

Вокруг установленных елей будут расположены малые архитектурные формы (МАФ) на новогоднюю тематику, а также фотозоны. Планируется украсить улицы, деревья, клумбы и кустарники новыми гирляндами. Демонтаж украшений запланирован на 15 января 2026 года.

Большинство новогодних украшений, которые будут использоваться в этом году, приобретены заново, так как старые нуждались в обновлении. В целом расходы на новогодние украшения составят порядка 80 000 000 тенге.