В Актау зажгли огни на главной ёлке: как оценили украшение города жители

На набережной у амфитеатра в Актау состоялось торжественное зажжение огней на главной новогодней ёлке города. Несмотря на дождливую погоду, жители областного центра собрались на площади, чтобы стать частью праздничного события, передает Lada.kz

Фото автора

Перед тем, как на ёлке зажглись огни, на сцене состоялось театрализованное представление с участием сказочных персонажей, а также организована концертная программа. С поздравительной речью к жителям обратился заместитель акима города Бекзат Жусип, который поздравил собравшихся с наступающим Новым годом.

Провожая уходящий год и встречая Новый, сегодня в самом центре Актау, на площади «Амфитеатр», мы стали свидетелями торжественного зажжения огней на главной городской ёлке. 2025 год стал для Актау по-настоящему значимым, город с достоинством выполнил почётную миссию «Культурной столицы тюркского мира», принял гостей из братских стран и утвердился как важный духовно-культурный центр. Этот год запомнится добрыми событиями и весомыми достижениями. Главное богатство Актау — его трудолюбивые, целеустремлённые и искренние жители, вносящие вклад в развитие города. Дорогие земляки, с Новым годом! — сказал Бекзат Жусип.

Несмотря на холодную погоду и дождь, на набережной собралось довольно много людей. Горожане приходили семьями, с детьми, чтобы увидеть зажжение огней и почувствовать в праздничном торжестве.

Корреспонденты Lada.kz пообщались с жителями Актау и узнали, довольны ли они украшением города в этом году, а также есть ли у них уже новогоднее настроение? Что отвечали горожане - в нашем видеоопросе.

Напомним, в этом году украшением к Новому году занимается ТОО «New Level». Компания занимается установкой ранее приобретённых двух искусственных елей высотой 20 метров. Ели традиционно устанавливают у амфитеатра в 15А микрорайоне и у музея имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне.

Вокруг установленных елей будут расположены малые архитектурные формы (МАФ) на новогоднюю тематику, а также фотозоны. Планируется украсить улицы, деревья, клумбы и кустарники новыми гирляндами. Демонтаж украшений запланирован на 15 января 2026 года.

Большинство новогодних украшений, которые будут использоваться в этом году, приобретены заново, так как старые нуждались в обновлении. В целом расходы на новогодние украшения составят порядка 80 000 000 тенге.