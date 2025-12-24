ОПГ собирается в отелях: аким Мангистау ответил на слухи о «криминальном контроле» региона

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай прокомментировал распространяющиеся в социальных сетях сообщения о якобы существующих в регионе криминальных группировках и их влиянии на бизнес, кадровые процессы и общественную обстановку, передает Lada.kz .

В Сети некоторое время назад распространилась видеозапись, в которой утверждается, что на обстановку в Мангистау якобы оказывает влияние криминальный авторитет, к которому обращаются за решением различных вопросов. В ходе брифинга, который прошел 23 декабря в Астане журналисты спросили главу региона, не связаны ли подобные слухи с ослаблением работы правоохранительных органов и не испытывает ли Мангистау дефицит полицейских? По информации журналистов, указанный человек даже вмешивался в решение различных трудовых споров, а местные депутаты и предприниматели якобы обращались к нему за помощью.

По словам акима, слухи о том, что регион якобы контролирует некий «авторитет», не соответствуют действительности.



«Не буду скрывать, я знаю этого человека. Но в социальных сетях сейчас распространяется много различных разговоров. Кто-то пишет, что он якобы решает кадровые вопросы в области. Это неправда. Все кадровые назначения проходят в установленном законом порядке. Никаких неформальных механизмов или влияния нет», - заявил аким.

Он подчеркнул, что в области нет и организованных преступных группировок.

«Я могу сказать однозначно, что в области нет никакой ОПГ. Если у кого-то есть доказательства обратного, пусть предоставят информацию или укажут конкретных людей», - сказал аким.



В продолжении темы представители средств массовой информации поинтересовались слухами о якобы существующих в Мангистауской области влиятельных криминальных группах, которые помогали решать вопросы с предпринимателями и депутатами, а также проводили собрания в отелях Актау.

«Я не слышал и не видел, чтобы в отелях проводились такие собрания. Разговоры о криминальных группировках - это обычные слухи. Если есть реальные доказательства, пусть их предоставят. Если доказательств нет, значит, это просто домыслы, - ответил аким».

Он также добавил, что многие подобные сообщения публикуются с фейковых аккаунтов.

«Если вы заметили, в основном такие заявления делаются через фейковые аккаунты. Пусть пишут открыто, а мы все проверим», - подчеркнул глава региона.

Кроме того, журналисты задали вопрос о криминогенной ситуации в регионе и о возможности подключения районов к Центру оперативного управления департамента полиции.

«В департаменте полиции уже функционирует Центр оперативного управления. Возможность подключения районов к ЦОУ существует. Что касается криминогенной ситуации, в целом уровень преступности в регионе снизился по сравнению с прошлым годом на 12–13 процентов. Количество тяжких преступлений сократилось почти на 60 процентов», - сказал глава региона.

В то же время, Нурдаулет Килыбай отметил, что в Мангистау наблюдается значительный рост дорожно-транспортных происшествий, что является реальной угрозой для населения.