18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.18
601.91
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.12.2025, 22:15

ОПГ собирается в отелях: аким Мангистау ответил на слухи о «криминальном контроле» региона

Новости Актау 0 5 701 Аяулым Бейсенова

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай прокомментировал распространяющиеся в социальных сетях сообщения о якобы существующих в регионе криминальных группировках и их влиянии на бизнес, кадровые процессы и общественную обстановку, передает Lada.kz

Фото предоставлено организаторами мероприятия
Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Сети некоторое время назад распространилась видеозапись, в которой утверждается, что на обстановку в Мангистау якобы оказывает влияние криминальный авторитет, к которому обращаются за решением различных вопросов. В ходе брифинга, который прошел 23 декабря в Астане журналисты спросили главу региона, не связаны ли подобные слухи с ослаблением работы правоохранительных органов и не испытывает ли Мангистау дефицит полицейских? По информации журналистов, указанный человек даже вмешивался в решение различных трудовых споров, а местные депутаты и предприниматели якобы обращались к нему за помощью.

По словам акима, слухи о том, что регион якобы контролирует некий «авторитет», не соответствуют действительности.


«Не буду скрывать, я знаю этого человека. Но в социальных сетях сейчас распространяется много различных разговоров. Кто-то пишет, что он якобы решает кадровые вопросы в области. Это неправда. Все кадровые назначения проходят в установленном законом порядке. Никаких неформальных механизмов или влияния нет», - заявил аким.

Он подчеркнул, что в области нет и организованных преступных группировок.

«Я могу сказать однозначно, что в области нет никакой ОПГ. Если у кого-то есть доказательства обратного, пусть предоставят информацию или укажут конкретных людей», - сказал аким.


В продолжении темы представители средств массовой информации поинтересовались слухами о якобы существующих в Мангистауской области влиятельных криминальных группах, которые помогали решать вопросы с предпринимателями и депутатами, а также проводили собрания в отелях Актау.

«Я не слышал и не видел, чтобы в отелях проводились такие собрания. Разговоры о криминальных группировках - это обычные слухи. Если есть реальные доказательства, пусть их предоставят. Если доказательств нет, значит, это просто домыслы, - ответил аким».

Он также добавил, что многие подобные сообщения публикуются с фейковых аккаунтов.

«Если вы заметили, в основном такие заявления делаются через фейковые аккаунты. Пусть пишут открыто, а мы все проверим», - подчеркнул глава региона.

Кроме того, журналисты задали вопрос о криминогенной ситуации в регионе и о возможности подключения районов к Центру оперативного управления департамента полиции.

«В департаменте полиции уже функционирует Центр оперативного управления. Возможность подключения районов к ЦОУ существует. Что касается криминогенной ситуации, в целом уровень преступности в регионе снизился по сравнению с прошлым годом на 12–13 процентов. Количество тяжких преступлений сократилось почти на 60 процентов», - сказал глава региона. 

В то же время, Нурдаулет Килыбай отметил, что в Мангистау наблюдается значительный рост дорожно-транспортных происшествий, что является реальной угрозой для населения. 

18
45
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь