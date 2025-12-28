День кино: фильмы и сериалы, снятые в Мангистау

Сегодня, 28 декабря, во всём мире отмечают Международный день кино — дату, которая считается отправной точкой в истории кинематографа. Именно в этот день в 1895 году братья Люмьер впервые представили фильм широкой публике, положив начало большому экрану и новой эпохе искусства. В честь Международного дня кино мы решили вспомнить фильмы и сериалы, снятые в Мангистауской области — проекты, в которых узнаваемые улицы Актау, Каспийское побережье, степи и промышленные зоны стали частью экранных историй, передаёт Lada.kz .

«MŪNAI»

Формат: сериал

Жанр: криминальная драма

Режиссёр: Дархан Тулегенов

1 сезон, 12 серий

Сериал «Мунай» стал одним из самых заметных проектов последних лет, снятых в Мангистауской области. В центре сюжета — жизнь нефтяного региона со всеми её противоречиями: борьба за влияние, сложные человеческие отношения, социальное напряжение и цена, которую приходится платить за большие деньги.

Впервые за долгое время масштабный проект, посвящённый сложным и противоречивым 1990‑м, был не просто снят у нас, но и создан с особым вниманием к местной истории, ландшафтам, людям и атмосфере. Съёмки проходили в знакомых каждому местах — на побережье, в промышленных зонах, на окраинах. Особенно важно, что часть эпизодов впервые была снята в Жанаозене.

В кадре зрители легко узнают Актау без декораций — таким, каким его знают местные жители. Например, в одной из серий появляется небезызвестное поле в 4‑м «А» микрорайоне, где многие тренировались, прогуливались или собирались с друзьями поиграть в футбол. Также в сериале можно увидеть дамбу в 15‑м микрорайоне и старые галерейные дома.

«1286»

Формат: сериал

Жанр: социальная драма

Режиссёр и сценарист: Алишер Утев

1 сезон, 12 серий

Сериал «1286» — один из самых жёстких и обсуждаемых казахстанских проектов последних лет. Он основан на реальных событиях и рассказывает историю человека, оказавшегося в трудовом рабстве. Это не просто криминальная история, а попытка показать скрытую сторону общества, о которой редко говорят вслух.

Съёмки проходили преимущественно на натуре. Визуально сериал использует пустынные ландшафты, промышленные зоны и безлюдные пространства, которые усиливают ощущение изоляции и безысходности. Эти пейзажи во многом перекликаются с мангистаускими степями, создавая узнаваемую атмосферу сурового края, где человек часто остаётся один на один с системой.

«Қара бекіре» / «Чёрная икра»

Формат: сериал

Жанр: экологическая драма

Режиссёр: Берик Жаханов

1 сезон, 8 серий

Сериал «Қара бекіре» («Чёрная икра») посвящён экологическим и социальным проблемам Прикаспийского региона. В центре сюжета — судьбы людей, так или иначе связанных с незаконным промыслом, конфликтами интересов и борьбой за выживание на фоне истощения природных ресурсов.

Съёмки проходили в Актау и на побережье Каспийского моря. В кадре мы видим море, прибрежные зоны, пустынные участки и городские ландшафты, которые подчёркивают хрупкость природы и напряжённость человеческих отношений. Для Мангистау этот проект стал редким примером сериала, где регион показан не просто как фон, а как ключевой участник истории.

«В ожидании моря»

Формат: художественный фильм

Жанр: драма

Режиссёр: Бахтияр Худойназаров

Фильм «В ожидании моря» — одна из самых известных кинолент, снятых в Мангистауской области. Это философская история о человеке, который возвращается в родные места после долгого отсутствия и сталкивается с тем, что привычный мир исчез. По сюжету море уходит, оставляя после себя пустыню, заброшенные суда и ощущение утраты.

Съёмки фильма проходили в горных пустынях Мангышлакского полуострова, недалеко от города Актау и старого порта, а декорации вымышленного портового города Абаста были построены в 104 км к северу от Актау, около посёлка Таучик, и до сих пор являются достопримечательностью.

Пейзажи региона — высохшее дно, бескрайние пространства, следы ушедшей жизни — стали ключевым художественным элементом фильма и усилили его драматическое звучание.

«Құдық» «Колодец»

Формат: художественный фильм

Жанр: любовная драма

Режиссёр и сценарист: Канат Майлыбаев

Фильм «Құдық» — любовная драма на казахском языке, частично основанная на реальных событиях. Картина рассказывает о непростой истории любви, разворачивающейся на фоне жизненных испытаний, внутренних конфликтов и эмоциональных переживаний героев.

Фильм был полностью снят в Мангистауской области с участием начинающих актёров‑любителей из региона. В кадре — степные просторы, сельские ландшафты, дороги, колодцы и природные пространства, которые подчёркивают внутреннее состояние героев и усиливают драматизм истории.

«Прыжок Афалины» (2009)

Формат: художественный фильм

Жанр: детектив

Режиссёр: Эльдор Уразбаев

Детективный фильм, основанный на реальных событиях, происходивших в Казахстане накануне президентских выборов 2005 года. В центре сюжета — расследование убийства торгового представителя, которое выводит двух офицеров МВД Казахстана и России на противостояние политических и криминальных сил.

Основные съёмки проходили на побережье Каспийского моря, включая живописные скалы, пустынные мангистауские пейзажи и портовые зоны. В кадре также можно увидеть улицы Актау и городскую набережную, ставшие фоном для ряда ключевых сцен. Узнаваемые ландшафты региона подчёркивают напряжённую атмосферу картины и придают истории реалистичность.

В съёмках фильма принимали участие местные жители и актёры из Мангистауской области, что добавило проекту аутентичности и сделало экранные образы ближе и узнаваемее для зрителей региона.

Будущие проекты и слухи

Мангистауская область всё увереннее утверждается как перспективная съёмочная площадка для крупных международных проектов. Одним из значимых событий за последнее время стало официальное подтверждение съёмок фильма из франшизы «Доспехи Бога» с участием Джеки Чана. Недавно регион посетили режиссёр и команда проекта, которые лично провели осмотр и отбор локаций, отметив уникальные природные ландшафты Мангистау.

В то же время в социальных сетях распространялась информация о том, что продолжение фильма «Дюна» якобы будет сниматься у нас. Эти сведения не имеют официального подтверждения и остаются на уровне слухов.

С каждым новым проектом Мангистау закрепляется как точка притяжения для кино. Здесь снимали и продолжают снимать, и всё говорит о том, что регион сегодня переживает период активного кинематографического развития.