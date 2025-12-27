Казахстан и Азербайджан открывают подводный интернет: запуск планируется на 2026 год

Казахстан и Азербайджан готовятся к запуску уникального совместного проекта — Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), прокладываемой по дну Каспийского моря. Официальный старт эксплуатации намечен на третий квартал 2026 года, сообщил министр информации и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Проект представляет собой стратегическую инфраструктуру, способную объединить интернет-сети двух стран и открыть новый канал для передачи данных между Европой и Азией.
Несмотря на то, что строительство линии еще не завершено, проект уже вызвал значительный международный интерес.
«Уже сегодня от других государств поступают заявки, чтобы направлять интернет-трафик через еще даже не существующий маршрут», — подчеркнул министр Мадиев.
Это подтверждает стратегическую важность Транскаспийской ВОЛС как перспективного маршрута для ускорения и стабилизации передачи данных в регионе.
По словам министра, реализация проекта существенно улучшит скорость и надежность интернета на территории Казахстана и Азербайджана. Среди ключевых преимуществ:
Высокая пропускная способность — возможность передачи огромных объемов данных без потерь;
Стабильность соединения — уменьшение числа перебоев и зависаний;
Новые возможности для транзита трафика — Казахстан и Азербайджан смогут стать важными узлами интернет-коммуникаций между Европой и Азией;
Привлечение инвестиций — инфраструктурные проекты такого масштаба повышают интерес международных компаний к цифровой экономике стран.
Транскаспийская ВОЛС — это не просто кабель, это серьезный технологический прорыв, позволяющий прокладывать высокоскоростные линии связи на большие расстояния под водой. Проект показывает готовность Казахстана и Азербайджана инвестировать в передовые цифровые технологии и интегрироваться в глобальную сеть передачи данных.
