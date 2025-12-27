18+
26.12.2025, 19:07

Казахстан и Азербайджан открывают подводный интернет: запуск планируется на 2026 год

Новости Казахстана

Казахстан и Азербайджан готовятся к запуску уникального совместного проекта — Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), прокладываемой по дну Каспийского моря. Официальный старт эксплуатации намечен на третий квартал 2026 года, сообщил министр информации и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: anna-news.info
Фото: anna-news.info

Проект представляет собой стратегическую инфраструктуру, способную объединить интернет-сети двух стран и открыть новый канал для передачи данных между Европой и Азией.

Высокий интерес со стороны других стран

Несмотря на то, что строительство линии еще не завершено, проект уже вызвал значительный международный интерес.

«Уже сегодня от других государств поступают заявки, чтобы направлять интернет-трафик через еще даже не существующий маршрут», — подчеркнул министр Мадиев.

Это подтверждает стратегическую важность Транскаспийской ВОЛС как перспективного маршрута для ускорения и стабилизации передачи данных в регионе.

Преимущества Транскаспийской ВОЛС

По словам министра, реализация проекта существенно улучшит скорость и надежность интернета на территории Казахстана и Азербайджана. Среди ключевых преимуществ:

  • Высокая пропускная способность — возможность передачи огромных объемов данных без потерь;

  • Стабильность соединения — уменьшение числа перебоев и зависаний;

  • Новые возможности для транзита трафика — Казахстан и Азербайджан смогут стать важными узлами интернет-коммуникаций между Европой и Азией;

  • Привлечение инвестиций — инфраструктурные проекты такого масштаба повышают интерес международных компаний к цифровой экономике стран.

Технологический прорыв под водой

Транскаспийская ВОЛС — это не просто кабель, это серьезный технологический прорыв, позволяющий прокладывать высокоскоростные линии связи на большие расстояния под водой. Проект показывает готовность Казахстана и Азербайджана инвестировать в передовые цифровые технологии и интегрироваться в глобальную сеть передачи данных.

