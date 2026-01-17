18+
17.01.2026, 09:11

Незаконно, но есть нюансы: аким Актау о сносе 23 жилых комплексов

Новости Актау 0 3 252 Аяулым Бейсенова

В ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций журналисты поинтересовались, почему незаконные жилые комплексы в Актау не сносят ещё на этапе строительства, учитывая высокую стоимость таких объектов и возможные риски для будущих жильцов. Ситуацию прокомментировал аким города Актау Абилкаир Байпаков, сообщает Lada.kz.

По словам акима, каждый случай незаконного строительства индивидуален и не может рассматриваться по одному сценарию.

«Все ситуации разные. Бывает, что у них земельный участок оформлен, все документы оформлены, но иногда бывают отклонения от проекта», - отметил глава города.

Как пояснил аким, в одних случаях земельные участки изначально были оформлены законно, однако впоследствии перепродавались другим лицам. В других же случаях застройщики отклонялись от утверждённой проектной документации уже в процессе строительства.
К примеру, дом мог быть согласован на семь этажей, но фактически возводился восьмой, либо дополнительно строился подъезд, не предусмотренный проектом.

Отдельно Абилкаир Байпаков остановился на практике продажи квартир в домах, не введённых в эксплуатацию. По его словам, застройщики нередко начинают реализацию жилья ещё на стадии строительства, обещая в краткие сроки подключение всех коммуникаций.

При этом аким подчеркнул, что перед вводом объекта в эксплуатацию требуется получение заключений от лицензированных организаций, подтверждающих безопасность здания и подключение электричества, газа, воды и тепла.

«Люди должны понимать: когда дом ещё не сдан, самовольное подключение света, газа и отопления - это неправильно. А если завтра что-нибудь случится, кто возьмёт на себя ответственность?» - задался вопросом Абилкаир Байпаков.

Он также отметил, что в подобных ситуациях нельзя однозначно обвинять только покупателей жилья, так как каждое дело рассматривается индивидуально с участием уполномоченных органов.
По словам акима, именно совокупность факторов, как отклонения от проекта, нарушения строительных норм и преждевременная продажа жилья - становится основанием для судебных решений о сносе объектов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау по решению суда подлежат сносу 23 жилых комплекса.

