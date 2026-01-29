АО «KEGOC» фиксирует опережающие темпы реализации стратегического проекта по объединению энергосистемы Западного Казахстана с Единой электроэнергетической системой (ЕЭС) страны. Проект находится в активной фазе и демонстрирует устойчивое наращивание объемов строительно-монтажных работ и мобилизацию ресурсов.

Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС страны выходит на активную фазу

Ключевыми объектами проекта являются распределительный пункт 220 кВ «Қарабатан», подстанция 500 кВ «Ульке», а также воздушная линия электропередачи 500 кВ «Өлке – Қарабатан». Их ввод обеспечит формирование надежного транзитного коридора между Западной зоной и основной частью энергосистемы Казахстана.

На распределительном пункте «Қарабатан» обеспечена поставка основного силового оборудования класса напряжения 500 кВ, включая автотрансформаторы, элегазовые выключатели, разъединители и реакторы. Автотрансформаторы произведены на казахстанском предприятии Asia Trafo, что подчеркивает вклад отечественной промышленности в реализацию масштабного инфраструктурного проекта. Параллельно выполняются работы по устройству фундаментов под оборудование, ведется строительство здания оперативного пункта управления и монтаж элементов внешнего ограждения.

На подстанции 500 кВ «Ульке» завершена планировка территории открытого распределительного устройства, что обеспечивает готовность площадки к последующему монтажу высоковольтного оборудования. Проектно-сметная документация по объектам проходит государственную экспертизу.

Строительство воздушной линии электропередачи 500 кВ «Өлке – Қарабатан» перешло в стадию практической реализации. На трассе линии выполнена поставка 1 181 фундамента под опоры, из которых 860 уже установлены. Поставлен 91 комплект металлических опор, смонтировано 37 опор. Работы организованы одновременно на нескольких участках, что позволяет поддерживать устойчивые темпы строительства.

Проект объединения энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС страны имеет системное значение для национальной электроэнергетики. Его реализация позволит обеспечить передачу мощности до 500 МВт, покрыть перспективный дефицит электроэнергии в регионе, увеличить выдачу электростанций Атырауской и Актюбинской областей, повысить надежность электроснабжения Актюбинского энергоузла и создать условия для подключения новых потребителей и инвестиционных проектов.

Ильдар Магомедов