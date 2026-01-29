18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.9
603.32
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.01.2026, 15:18

Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС страны выходит на активную фазу

Новости Актау 0 809

АО «KEGOC» фиксирует опережающие темпы реализации стратегического проекта по объединению энергосистемы Западного Казахстана с Единой электроэнергетической системой (ЕЭС) страны. Проект находится в активной фазе и демонстрирует устойчивое наращивание объемов строительно-монтажных работ и мобилизацию ресурсов.

Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС страны выходит на активную фазу
Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС страны выходит на активную фазу

Ключевыми объектами проекта являются распределительный пункт 220 кВ «Қарабатан», подстанция 500 кВ «Ульке», а также воздушная линия электропередачи 500 кВ «Өлке – Қарабатан». Их ввод обеспечит формирование надежного транзитного коридора между Западной зоной и основной частью энергосистемы Казахстана.

На распределительном пункте «Қарабатан» обеспечена поставка основного силового оборудования класса напряжения 500 кВ, включая автотрансформаторы, элегазовые выключатели, разъединители и реакторы. Автотрансформаторы произведены на казахстанском предприятии Asia Trafo, что подчеркивает вклад отечественной промышленности в реализацию масштабного инфраструктурного проекта. Параллельно выполняются работы по устройству фундаментов под оборудование, ведется строительство здания оперативного пункта управления и монтаж элементов внешнего ограждения.

На подстанции 500 кВ «Ульке» завершена планировка территории открытого распределительного устройства, что обеспечивает готовность площадки к последующему монтажу высоковольтного оборудования. Проектно-сметная документация по объектам проходит государственную экспертизу.
Строительство воздушной линии электропередачи 500 кВ «Өлке – Қарабатан» перешло в стадию практической реализации. На трассе линии выполнена поставка 1 181 фундамента под опоры, из которых 860 уже установлены. Поставлен 91 комплект металлических опор, смонтировано 37 опор. Работы организованы одновременно на нескольких участках, что позволяет поддерживать устойчивые темпы строительства.

Проект объединения энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС страны имеет системное значение для национальной электроэнергетики. Его реализация позволит обеспечить передачу мощности до 500 МВт, покрыть перспективный дефицит электроэнергии в регионе, увеличить выдачу электростанций Атырауской и Актюбинской областей, повысить надежность электроснабжения Актюбинского энергоузла и создать условия для подключения новых потребителей и инвестиционных проектов.

Ильдар Магомедов

4
0
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь