Информационное сообщение о стоимости и порядке предоставления интернет-площадей для агитационных материалов к референдуму 2026

Сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей (в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан», а также Конституционным законом РК «О республиканском референдуме») для публикации агитационных материалов о проведении республиканского референдума.

Фото: Zakon.kz

ТОО «Лада Пресс» (далее – ТОО), собственник интернет-сайта www.lada.kz, в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», а также Конституционным законом РК «О республиканском референдуме» информирует о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей для размещения агитационных материалов перед республиканским референдумом (далее – Агитационные материалы).

ТОО предоставляет интернет-площади на основании письменного договора, заключаемого между ТОО «Лада Пресс» и лицом, осуществляющим агитацию по вопросам республиканского референдума (далее – Агитирующий), либо его уполномоченным представителем, в соответствии с утверждёнными техническими возможностями Сайта на дату подачи письменного обращения.

Стоимость размещения материалов:

Статья на сайте в основной ленте новостей – 450 000 тенге (с учётом НДС*); Пост в социальной сети Instagram – 200 000 тенге (с учётом НДС*); Пост в социальной сети Telegram – 200 000 тенге (с учётом НДС*).

* Стоимость размещения указана с НДС, так как ТОО «Лада Пресс» является плательщиком НДС.

Технические требования к материалам для размещения

Материал на сайте Lada.kz:

текстовый материал в формате Word объёмом не более 3500 знаков, шрифт не менее 12 кегля;

одно изображение обязательно, допускается до 5 фотографий высокого разрешения;

1-2 гиперссылки по теме материала.

Пост в Instagram @ladakz:

текстовый материал не более 2000 знаков;

одно изображение или видео высокого разрешения;

1-2 гиперссылки по теме материала.

Пост в Telegram @ladakz:

текстовый материал не более 1000 знаков;

одно изображение или видео высокого разрешения;

1-2 гиперссылки по теме материала.

Оплата по заключённому договору за размещение Агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счёта на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его выставления.

Основанием для заключения договора о предоставлении интернет-площадей является письменное заявление Агитирующего либо его уполномоченного представителя на имя руководителя ТОО «Лада Пресс».

Количество, предполагаемые дата и время размещения Агитационных материалов указываются в письменном заявлении Агитирующего либо его уполномоченного представителя и закрепляются условиями договора.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Агитирующих в порядке очередности путём присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления.

К письменному заявлению прилагаются следующие документы:

копия документа, подтверждающего регистрацию Агитирующего; копия документа, подтверждающего полномочия представителя Агитирующего; копия удостоверения личности лица, подающего заявление; документы, подтверждающие полномочия лица на заключение договора.

Очередность размещения Агитационных материалов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае одновременного поступления заявлений. Порядок и условия проведения жребия определяются ТОО «Лада Пресс».

Если к моменту поступления письменного заявления запрашиваемое время уже предоставлено другому Агитирующему либо по техническим причинам не может быть предоставлено, ТОО предлагает иное время размещения с учётом технических возможностей Сайта.

Агитационные материалы должны быть представлены в ТОО «Лада Пресс» не менее чем за 2 (два) календарных дня до предполагаемой даты выхода на сайте или в социальных сетях.

Все публикации, содержащие агитацию, сопровождаются информацией об источниках финансирования.

Агитирующие лица, предоставившие Агитационные материалы, несут персональную ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе в области авторских и смежных прав.

В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем информационном сообщении, а также условий соответствующего договора, размещение Агитационных материалов не производится либо приостанавливается до устранения нарушений.

ТОО «Лада Пресс» отказывает в размещении Агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения территориальной целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной или родовой розни, пропаганду культа жестокости и насилия, а также создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований.

ТОО «Лада Пресс» вправе отказать в размещении Агитационных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других Агитирующих.

Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанные в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Заявки принимаются в письменном виде в рабочие дни (пн-пт) с 09:00 до 18:00 часов (по времени Актау) по следующему адресу:

Республика Казахстан, 130000, г. Актау, 5 мкр., зд. 17/1, 2 этаж, 7 кабинет.

Приём заявок осуществляется с 12 февраля до 00:00 часов 14 марта, за исключением выходных и праздничных дней.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: +7 (701) 534-37-47.