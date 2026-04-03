Температура воды в Каспийском море
03.04.2026, 16:27

Переднеазиатский леопард вновь замечен в Мангистау

03.04.2026, 16:27
Гульмира Садырова

В ходе очередных полевых исследований, проведённых сотрудниками научного отдела государственного регионального природного парка «Кызылсай», 1 апреля на территории парка вновь был замечен переднеазиатский леопард. Об этом рассказал директор предприятия Мынберген Каратауов, передаёт Lada.kz.

Фото из архива природного парка «Кызылсай»

По его словам, специалист-следопыт смог наблюдать животное в естественной среде и зафиксировать его на видеокамеру.

«Отмечу, что последний раз этот хищник регистрировался на территории парка в июле 2025 года. Повторное обнаружение дикого животного спустя некоторое время свидетельствует о том, что оно начинает использовать территорию «Кызылсая» как постоянную среду обитания. Это, в свою очередь, говорит о стабильности природной экосистемы и высоком уровне сохранения биологического разнообразия охраняемой территории», - сообщил Мынберген Каратауов.

Переднеазиатский леопард  крупная хищная кошка: длина тела (без хвоста) достигает до 171 см, длина хвоста - до 106 см, высота в холке - до 80 см, масса - до 90 кг. У него большая голова, относительно короткие конечности и длинный хвост.

Основу рациона составляют копытные животные (устюртский горный баран, джейраны).

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь