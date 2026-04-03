Переднеазиатский леопард вновь замечен в Мангистау

В ходе очередных полевых исследований, проведённых сотрудниками научного отдела государственного регионального природного парка «Кызылсай», 1 апреля на территории парка вновь был замечен переднеазиатский леопард. Об этом рассказал директор предприятия Мынберген Каратауов, передаёт Lada.kz .

Фото из архива природного парка «Кызылсай»

По его словам, специалист-следопыт смог наблюдать животное в естественной среде и зафиксировать его на видеокамеру.

«Отмечу, что последний раз этот хищник регистрировался на территории парка в июле 2025 года. Повторное обнаружение дикого животного спустя некоторое время свидетельствует о том, что оно начинает использовать территорию «Кызылсая» как постоянную среду обитания. Это, в свою очередь, говорит о стабильности природной экосистемы и высоком уровне сохранения биологического разнообразия охраняемой территории», - сообщил Мынберген Каратауов.

Переднеазиатский леопард крупная хищная кошка: длина тела (без хвоста) достигает до 171 см, длина хвоста - до 106 см, высота в холке - до 80 см, масса - до 90 кг. У него большая голова, относительно короткие конечности и длинный хвост.

Основу рациона составляют копытные животные (устюртский горный баран, джейраны).