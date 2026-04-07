07.04.2026, 09:53

Работники «Каражанбасмунай» в Актау требуют перевода в штат компании

Новости Актау Аяулым Бейсенова

Сотрудники АО "Каражанбасмунай" собрались у областного акимата с целью записать видеообращение к Президенту. Поводом стали условия работы, которые люди считают несправедливыми, сообщает Lada.kz.

По словам специалистов компании, уже несколько лет они не могут добиться официального трудоустройства, хотя выполняют ту же работу, что и сотрудники в штате. Говорят, сначала их оформили через аутсорсинг, пообещав позже перевести в штат. Однако этого так и не произошло.

Работники подготовили видеообращение на имя Главы государства с целью актуализации проблемы. Основное требование коллектива - содействие в окончательном решении вопроса их легального оформления в штате.

Подробнее - в видеоматериале.

Сегодня, 7 апреля, работники АО "Каражанбасмунай" предоставили редакции обновлённый вариант видеообращения.

 

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Сотрудники АО "Каражанбасмунай" собрались у областного акимата"---А жён и детей зачем притащили? На жалость надавить? Самим не заподло?
07.04.2026, 05:12
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь