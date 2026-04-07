Работники «Каражанбасмунай» в Актау требуют перевода в штат компании

Сотрудники АО "Каражанбасмунай" собрались у областного акимата с целью записать видеообращение к Президенту. Поводом стали условия работы, которые люди считают несправедливыми, сообщает Lada.kz.

По словам специалистов компании, уже несколько лет они не могут добиться официального трудоустройства, хотя выполняют ту же работу, что и сотрудники в штате. Говорят, сначала их оформили через аутсорсинг, пообещав позже перевести в штат. Однако этого так и не произошло.

Работники подготовили видеообращение на имя Главы государства с целью актуализации проблемы. Основное требование коллектива - содействие в окончательном решении вопроса их легального оформления в штате.

Сегодня, 7 апреля, работники АО "Каражанбасмунай" предоставили редакции обновлённый вариант видеообращения.