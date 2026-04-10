Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
09.04.2026, 19:54

Миллиарды в развитие: как «Самрук-Қазына» меняет медицину, спорт и культуру Мангистау

Новости Актау 0 545

За десятилетие группа компаний «Самрук-Қазына» через Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust» реализовала в Мангистауской области 57 социальных проектов на сумму 7,13 млрд тенге. Большинство проектов поддержаны в Жанаозене: здесь открываются реабилитационные центры, строятся спортивные объекты и возводится современная библиотека. Как эти проекты меняют жизнь горожан - в нашем репортаже.

Миллиарды в развитие: как «Самрук-Қазына» меняет медицину, спорт и культуру Мангистау
Миллиарды в развитие: как «Самрук-Қазына» меняет медицину, спорт и культуру Мангистау

Масштаб: 57 проектов и тысячи охваченных жителей

По словам генерального директора «Samruk-Kazyna Trust» Альфии Адиевой, за 2016-2026 годы в регионе реализована масштабная программа социальных инвестиций.

Это начиная от спортивных игровых площадок до больших социальных объектов. Самый первый социальный объект - многофункциональный спортивный комплекс на базе воздухоопорного сооружения, где тренируются более 90 молодых спортсменов в день. Ежеквартально и ежегодно здесь проходят крупные соревнования, - отметила Альфия Адиева.

Проекты охватили здравоохранение, образование, поддержку уязвимых групп, массовый спорт и развитие регионов. При этом значительная часть инициатив реализована именно в Жанаозене.

Центр «Ainala»: новая система реабилитации детей

Одним из ключевых проектов стал реабилитационный центр смешанного типа «Ainala», начавший работу в этом году  в Жанаозене.

Проект стоимостью 346,3 млн тенге направлен на помощь детям с инвалидностью, включая сельских жителей, ранее ограниченных в доступе к таким услугам.

Центр рассчитан на 70 и более детей до 18 лет и работает по направлениям:

  • ДЦП и нейро-ортопедические нарушения,
  • аутизм и ментальные расстройства.

Услуги центра:

  • навыки самообслуживания,
  • ЛФК и адаптивная физкультура,
  • ABA-терапия,
  • эрготерапия,
  • логопед и психолог.

Оснащение:

  •  сенсорная, соляная и шунгитовая комнаты,
  • иммерсионная ванна,
  • арт-, музыкальные и трудовые мастерские
 

В центре внедрен формат дневного пребывания - своего рода «социальный детский сад». 

Есть проблема - один из родителей вынужден постоянно находиться с ребенком. Мы организовали услугу, чтобы мама могла оставить малышка специалистам. Это помогает и семье, и социализации ребенка, - говорит врач-невропатолог Баян Садыкова.

Также работают швейная и гончарная мастерские - для развития моторики и социализации. Центр принимает детей бесплатно по направлению через соцслужбы.

Учреждение включает более 20 кабинетов, где могут работать до 90 специалистов. Дети могут находиться здесь от 4 часов и более - в зависимости от решений местных властей.

Реальные результаты: отзывы родителей. Большинство отмечают положительные изменения.

 У меня двое детей с инвалидностью. Они стали спокойнее, начали самостоятельно двигаться, - говорит одна из родительниц Толкын Морханова.

 Раньше ездили в Актобе за свой счет. Сейчас есть улучшения, а главное - родители могут отдохнуть во время процедур и заняться домашними делами, - добавила другая родительница - Гулбаршин Кансултанова.

«Балақай»: первый шаг, который стал системой

История сети началась именно в Жанаозене с центра «Балақай», которому уже исполнилось 5 лет.

За это время помощь получили более 1700 детей. Фонд выделил около 40 млн тенге на оборудование.

На юбилейном концерте детям устроили праздник, а специалистам вручили награды и сертификаты на новое оборудование.

История реабилитационных центров началась именно здесь, в Жанаозене. Проект «Балақай» вышел далеко за рамки одного центра и стал системной инициативой по развитию доступности реабилитационной помощи, - подчеркнула Альфия Адиева. 

Сегодня при поддержке «Самрук-Қазына» по всей стране функционируют 55 реабилитационных центров.

Спорт: доступ круглый год

В 2021 году в Жанаозене построен многофункциональный спортивный комплекс стоимостью 228,3 млн тенге.

Особенность в том, что он имеет воздухоопорную конструкцию, низкую стоимость и круглогодичное использование.

Здесь занимаются более 200 детей гимнастикой, волейболом. Раньше были дзюдо и карате, - отметил директор комплекса Берик Ахмедов.

Комплекс включает: универсальные поля, борцовский ковер и беговую дорожку.

И уже есть первые успехи.

 Наши волейболисты стали серебряными призерами чемпионата в Туркестане в этом году - это впервые в истории Жанаозена, - заявил Берик Ахмедов.

Кстати, в декабре в селе Даулет также появлился спортивный центр ангарного типа, который уже сегодня стал центром притяжения талантливых детей. Всего в Казахстане работают 19 споркомплексов фонда, которые охватывают свыше 700 тысяч детей и молодежи.

Библиотека: новый центр притяжения

Сейчас в Жанаозене строится современная центральная библиотека стоимостью 1,15 млрд тенге.

Особенности:

  • коворкинг-зоны
  • доступная среда (лифты, шрифт Брайля)
  • общественное пространство для молодежи

 

Это был запрос общества. К сентябрю планируем открытие, - сообщила Альфия Адиева.

Системный подход и контроль

Фонд не только строит объекты, но и сопровождает их после запуска.

Даже когда заканчиваются договорные обязательства, мы не отходим от проекта - следим, чтобы он работал, - подчеркнула Альфия Адиева.

Итог

За 10 лет «Самрук-Қазына» создал в Мангистауской области полноценную социальную инфраструктуру - от медицины до образования и спорта.

Жанаозен стал ключевой точкой этой трансформации: здесь не просто строят объекты - здесь формируют новую среду, где дети получают шанс на полноценную жизнь, а молодежь - на будущее.

Алихан Кемелов

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь