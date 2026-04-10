За десятилетие группа компаний «Самрук-Қазына» через Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust» реализовала в Мангистауской области 57 социальных проектов на сумму 7,13 млрд тенге. Большинство проектов поддержаны в Жанаозене: здесь открываются реабилитационные центры, строятся спортивные объекты и возводится современная библиотека. Как эти проекты меняют жизнь горожан - в нашем репортаже.

Миллиарды в развитие: как «Самрук-Қазына» меняет медицину, спорт и культуру Мангистау

Масштаб: 57 проектов и тысячи охваченных жителей

По словам генерального директора «Samruk-Kazyna Trust» Альфии Адиевой, за 2016-2026 годы в регионе реализована масштабная программа социальных инвестиций.

Это начиная от спортивных игровых площадок до больших социальных объектов. Самый первый социальный объект - многофункциональный спортивный комплекс на базе воздухоопорного сооружения, где тренируются более 90 молодых спортсменов в день. Ежеквартально и ежегодно здесь проходят крупные соревнования, - отметила Альфия Адиева.

Проекты охватили здравоохранение, образование, поддержку уязвимых групп, массовый спорт и развитие регионов. При этом значительная часть инициатив реализована именно в Жанаозене.

Центр «Ainala»: новая система реабилитации детей

Одним из ключевых проектов стал реабилитационный центр смешанного типа «Ainala», начавший работу в этом году в Жанаозене.

Проект стоимостью 346,3 млн тенге направлен на помощь детям с инвалидностью, включая сельских жителей, ранее ограниченных в доступе к таким услугам.

Центр рассчитан на 70 и более детей до 18 лет и работает по направлениям:

ДЦП и нейро-ортопедические нарушения,

аутизм и ментальные расстройства.

Услуги центра:

навыки самообслуживания,

ЛФК и адаптивная физкультура,

ABA-терапия,

эрготерапия,

логопед и психолог.

Оснащение:

сенсорная, соляная и шунгитовая комнаты,

иммерсионная ванна,

арт-, музыкальные и трудовые мастерские

В центре внедрен формат дневного пребывания - своего рода «социальный детский сад».

Есть проблема - один из родителей вынужден постоянно находиться с ребенком. Мы организовали услугу, чтобы мама могла оставить малышка специалистам. Это помогает и семье, и социализации ребенка, - говорит врач-невропатолог Баян Садыкова.

Также работают швейная и гончарная мастерские - для развития моторики и социализации. Центр принимает детей бесплатно по направлению через соцслужбы.

Учреждение включает более 20 кабинетов, где могут работать до 90 специалистов. Дети могут находиться здесь от 4 часов и более - в зависимости от решений местных властей.

Реальные результаты: отзывы родителей. Большинство отмечают положительные изменения.

У меня двое детей с инвалидностью. Они стали спокойнее, начали самостоятельно двигаться, - говорит одна из родительниц Толкын Морханова.

Раньше ездили в Актобе за свой счет. Сейчас есть улучшения, а главное - родители могут отдохнуть во время процедур и заняться домашними делами, - добавила другая родительница - Гулбаршин Кансултанова.

«Балақай»: первый шаг, который стал системой

История сети началась именно в Жанаозене с центра «Балақай», которому уже исполнилось 5 лет.

За это время помощь получили более 1700 детей. Фонд выделил около 40 млн тенге на оборудование.

На юбилейном концерте детям устроили праздник, а специалистам вручили награды и сертификаты на новое оборудование.

История реабилитационных центров началась именно здесь, в Жанаозене. Проект «Балақай» вышел далеко за рамки одного центра и стал системной инициативой по развитию доступности реабилитационной помощи, - подчеркнула Альфия Адиева.

Сегодня при поддержке «Самрук-Қазына» по всей стране функционируют 55 реабилитационных центров.

Спорт: доступ круглый год

В 2021 году в Жанаозене построен многофункциональный спортивный комплекс стоимостью 228,3 млн тенге.

Особенность в том, что он имеет воздухоопорную конструкцию, низкую стоимость и круглогодичное использование.

Здесь занимаются более 200 детей гимнастикой, волейболом. Раньше были дзюдо и карате, - отметил директор комплекса Берик Ахмедов.

Комплекс включает: универсальные поля, борцовский ковер и беговую дорожку.

И уже есть первые успехи.

Наши волейболисты стали серебряными призерами чемпионата в Туркестане в этом году - это впервые в истории Жанаозена, - заявил Берик Ахмедов.

Кстати, в декабре в селе Даулет также появлился спортивный центр ангарного типа, который уже сегодня стал центром притяжения талантливых детей. Всего в Казахстане работают 19 споркомплексов фонда, которые охватывают свыше 700 тысяч детей и молодежи.

Библиотека: новый центр притяжения

Сейчас в Жанаозене строится современная центральная библиотека стоимостью 1,15 млрд тенге.

Особенности:

коворкинг-зоны

доступная среда (лифты, шрифт Брайля)

общественное пространство для молодежи

Это был запрос общества. К сентябрю планируем открытие, - сообщила Альфия Адиева.

Системный подход и контроль

Фонд не только строит объекты, но и сопровождает их после запуска.

Даже когда заканчиваются договорные обязательства, мы не отходим от проекта - следим, чтобы он работал, - подчеркнула Альфия Адиева.

Итог

За 10 лет «Самрук-Қазына» создал в Мангистауской области полноценную социальную инфраструктуру - от медицины до образования и спорта.

Жанаозен стал ключевой точкой этой трансформации: здесь не просто строят объекты - здесь формируют новую среду, где дети получают шанс на полноценную жизнь, а молодежь - на будущее.

Алихан Кемелов