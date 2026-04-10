Энергетическая подстанция «ХАБ-1» введена в эксплуатацию в Актау

Новые мощности обеспечат стабильную подачу электроэнергии в период пиковых нагрузок и позволят минимизировать риски отключений. В рамках проекта к надежному электроснабжению будут подключены микрорайоны 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, а также 36–42, передаёт Lada.kz .

Фото пресс-службы акимата

Сегодня, 10 апреля аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с реализацией стратегически важного инфраструктурного проекта в рамках развития энергетической инфраструктуры Актау. Введена в эксплуатацию подстанция «ХАБ-1» напряжением 110/10 кВ, а также сопутствующие сети электроснабжения.

По данным пресс-службы акимата региона, подстанция обеспечит стабильную подачу электроэнергии в период пиковых нагрузок и позволят минимизировать риски отключений. В рамках проекта к надежному электроснабжению будут подключены микрорайоны 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, а также 36–42.

Подстанция обладает установленной мощностью 63 МВА, что позволяет существенно увеличить энергетический потенциал города и покрыть растущую нагрузку.

Введение в эксплуатацию данной подстанции — это важный шаг к обеспечению энергетической стабильности региона. Мы последовательно решаем вопросы модернизации сетей и дефицита мощностей. Приоритетом остается надежное и бесперебойное электроснабжение жителей, — отметил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

Отмечается, что дополнительно также проложено порядка 270 километров электрических сетей, что значительно усилило инженерную инфраструктуру города.

Напомним, в прошлом году сообщали о завершении реализации проекта, предусматривающего строительство новых микрорайонов с устойчивым и надежным электроснабжением. Подрядчиком по выполнению работ выступал АО «Электромонтаж».