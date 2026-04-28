ТОО «Кен-Сары» подарило новую «cкорую помощь» жителям Мангистауского района

ТОО «Кен-Сары» подарила новую «cкорую помощь» жителям Мангистауского района

ТОО «Кен-Сары» (входит в структуру KNOC – Корейской национальной нефтяной корпорации) проводит работы по добыче нефти и газа на месторождении Арыстановское, расположенном в Мангистауском районе, на протяжении многих лет реализовывает социальные и благотворительные инициативы, направленные на улучшение качества жизни жителей региона. На этот раз значимый вклад был сделан в развитие здравоохранения Мангистауского района. Мангистауская центральная районная больница получила новый современный автомобиль скорой помощи - Hyundai Staria Ambulance.

Эта модель считается одной из самых современных и широко используется в Казахстане для медицинских служб. Автомобиль полностью оснащен для экстренных выездов, обеспечивает комфорт для пациентов и медиков, а также позволяет оперативно реагировать на вызовы.

Ключи от автомобиля были торжественно вручены руководству медучреждения заместителем генерального директора головного офиса Мён Джун Кимом, приехавшим из г. Алматы.

Мы считаем, что здоровье людей - это самое важное. Поэтому приняли решение передать этот автомобиль скорой помощи, чтобы поддержать медицинскую инфраструктуру региона, - отметил Мён Джун Ким. По словам представителя компании, каждая минута в экстренной ситуации имеет значение.

Иногда несколько минут решают вопрос жизни и смерти. Мы уверены, что этот автомобиль поможет медицинским службам быстрее реагировать и эффективнее выполнять свою миссию. Мы рассматриваем себя не просто как бизнес-структуру, а как часть местного сообщества, и стремимся расти вместе с обществом и приносить реальную пользу. Этот автомобиль - знак нашего уважения к жителям Мангистауской района, - отметил в своей речи Мён Джун Ким.

Этот шаг стал вкладом в развитие медицины региона и заботу о здоровье его жителей.

