Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
ТОО «Кен-Сары» подарило новую «cкорую помощь» жителям Мангистауского района

Новости Актау

Нефтяная компания ТОО «Кен-Сары» в целях оказания  благотворительной помощи передала современный автомобиль скорой помощи Мангистауской центральной районной больнице

ТОО «Кен-Сары» (входит в структуру KNOC – Корейской национальной нефтяной корпорации) проводит работы по добыче нефти и газа на месторождении Арыстановское, расположенном в Мангистауском районе, на протяжении многих лет реализовывает социальные и благотворительные инициативы, направленные на улучшение качества жизни жителей региона. На этот раз значимый вклад был сделан в развитие здравоохранения Мангистауского района. Мангистауская центральная районная больница получила новый современный автомобиль скорой помощи - Hyundai Staria Ambulance.

Эта модель считается одной из самых современных и широко используется в Казахстане для медицинских служб. Автомобиль полностью оснащен для экстренных выездов, обеспечивает комфорт для пациентов и медиков, а также позволяет оперативно реагировать на вызовы.

Ключи от автомобиля были торжественно вручены руководству медучреждения заместителем генерального директора головного офиса Мён Джун Кимом, приехавшим из г. Алматы.

Мы считаем, что здоровье людей - это самое важное. Поэтому приняли решение передать этот автомобиль скорой помощи, чтобы поддержать медицинскую инфраструктуру региона, - отметил Мён Джун Ким. По словам представителя компании, каждая минута в экстренной ситуации имеет значение.

Иногда несколько минут решают вопрос жизни и смерти. Мы уверены, что этот автомобиль поможет медицинским службам быстрее реагировать и эффективнее выполнять свою миссию. Мы рассматриваем себя не просто как бизнес-структуру, а как часть местного сообщества, и стремимся расти вместе с обществом и приносить реальную пользу. Этот автомобиль - знак нашего уважения к жителям Мангистауской района, - отметил в своей речи Мён Джун Ким.

Этот шаг стал вкладом в развитие медицины региона и заботу о здоровье его жителей.

На правах рекламы

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь