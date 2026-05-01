Швейцарское качество в Кызылозене: в Мангистау начали строить комплекс по производству чёрной икры

Новости Актау Наталья Вронская

В Мангистауской области дан старт крупному инвестиционному проекту в сфере аквакультуры. 30 апреля в селе Кызылозен Тупкараганского района состоялась церемония закладки капсулы строительства комплекса по выращиванию осетровых рыб и производству икры, передаёт Lada.kz.

стоп-кадр из видео
стоп-кадр из видео

Проект реализует ТОО «Red Pearl» в рамках казахстанско-швейцарского сотрудничества.

В мероприятии приняли участие аким области, прокурор региона, а также представители государственных организаций.

Как отмечается, запуск комплекса позволит внедрить современные технологии в рыбную отрасль, создать новые рабочие места и усилить экономический потенциал региона.

Сопровождение проекта осуществляют органы прокуратуры. Ведомство контролирует соблюдение законодательства на всех этапах реализации, включая вопросы землепользования, развития инфраструктуры и оформления разрешительных документов.

Ход реализации проекта находится на постоянном контроле надзорного органа.

Комментарии

3 комментарий(ев)
7 seconds
В Швейцарии нет ферм и технологий. Взять Молдову, вот там все гораздо серьезнее. А так, подальше от города, просто прикрытие, для незаконного лова. В Акшукуре была, или есть, ферма, помойка, был там. 4 млн $ всадили, и никакой рыбы и икры. Здесь тоже самое будет.
01.05.2026, 12:34
Raiders
С Мая всех,а как будто с 1 апреля...
01.05.2026, 08:01
Raiders
Корреспондент с дуба рухнул или редакция? Производсво чёрной икры...Давйте сначала откроем производство осетровых и т.д. и т.п.
01.05.2026, 08:00
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

