Швейцарское качество в Кызылозене: в Мангистау начали строить комплекс по производству чёрной икры

В Мангистауской области дан старт крупному инвестиционному проекту в сфере аквакультуры. 30 апреля в селе Кызылозен Тупкараганского района состоялась церемония закладки капсулы строительства комплекса по выращиванию осетровых рыб и производству икры, передаёт Lada.kz.

Проект реализует ТОО «Red Pearl» в рамках казахстанско-швейцарского сотрудничества.

В мероприятии приняли участие аким области, прокурор региона, а также представители государственных организаций.

Как отмечается, запуск комплекса позволит внедрить современные технологии в рыбную отрасль, создать новые рабочие места и усилить экономический потенциал региона.

Сопровождение проекта осуществляют органы прокуратуры. Ведомство контролирует соблюдение законодательства на всех этапах реализации, включая вопросы землепользования, развития инфраструктуры и оформления разрешительных документов.

Ход реализации проекта находится на постоянном контроле надзорного органа.