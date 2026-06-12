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12.06.2026, 16:26

Запад Казахстана подключают к единой энергосистеме: в Атырауской области реализуют стратегический энергопроект

Новости Актау 0 1 702

В Атырауской области продолжается реализация одного из крупнейших инфраструктурных проектов в энергетической отрасли Казахстана - объединение энергосистемы Западного Казахстана с Единой электроэнергетической системой страны. О ходе строительства журналистам рассказали во время пресс-тура, организованного АО «KEGOC».

Запад Казахстана подключают к единой энергосистеме: в Атырауской области реализуют стратегический энергопроект
Запад Казахстана подключают к единой энергосистеме: в Атырауской области реализуют стратегический энергопроект

Проект реализуется по поручению Главы государства и имеет стратегическое значение для энергетической безопасности страны. Его главная задача - обеспечить устойчивую связь между западными регионами и Единой электроэнергетической системой Казахстана, повысить надежность электроснабжения, создать резерв мощности и обеспечить условия для дальнейшего промышленного развития региона. Завершение планируется в 2027 году.

Особую актуальность проект имеет для Атырауской области — одного из крупнейших нефтегазовых центров страны, где реализуются масштабные инвестиционные проекты. Стабильное электроснабжение остается одним из ключевых факторов развития нефтегазового сектора, нефтехимии, логистики и новых производств.

В рамках проекта ведется строительство воздушной линии электропередачи напряжением 500 кВ «Өлке – Қарабатан». Также строится новая подстанция 500 кВ «Қарабатан» и проводится реконструкция подстанции 500 кВ «Өлке». После завершения работ между западной зоной и основной частью энергосистемы страны появится новая энергетическая связь, которая позволит передавать до 500 мегаватт мощности.

По данным KEGOC, строительство находится в активной фазе. На объекты уже поставлено основное высоковольтное оборудование напряжением 500 кВ, включая автотрансформаторы, элегазовые выключатели, реакторы и разъединители. В реализации проекта активно участвуют и отечественные предприятия. К примеру, часть оборудования производится на казахстанском заводе Asia Trafo.

Как отметил руководитель филиала «Западные МЭС» АО «KEGOC» Константин Чернохаев, строительство линии «Өлке – Қарабатан» является частью масштабной программы по интеграции западных регионов в Единую энергосистему страны.

Наш филиал находится на территории двух областей — Атырауской и Мангистауской, и занимается электроснабжением данных регионов. Но есть определенная особенность: Западно-Казахстанская, Атырауская и Мангистауская области отделены от Единой электроэнергетической системы Казахстана. Ранее был реализован проект «Жітіқара – Өлке», который позволил связать с ЕЭС Актюбинскую область. Строительство линии «Өлке – Қарабатан» стало логическим продолжением этой работы.  Это даст возможность более эффективно использовать существующие мощности как западного региона, так и всей республики, а также повысит устойчивость энергосистемы в целом, — рассказал Константин Чернохаев.

При этом, Чернохаев подчеркнул, что надежное электроснабжение напрямую влияет и на инвестиционную привлекательность региона.

Для любого инвестора важно, чтобы была надежная инфраструктура. Поэтому мы максимально устраняем риски перебоев с электроэнергией. Для этой цели в том числе мы должны обеспечить стабильную работу предприятий и развитие новых производств, — отметил он.

По его словам, Карабатан уже сегодня превращается в один из крупнейших промышленных узлов региона. Если еще несколько лет назад эта территория представляла собой практически пустынную местность, то сейчас сюда поступают заявки на подключение от новых предприятий, резидентов специальных экономических зон и энергетических объектов.

После завершения строительства значительно повысится надежность энергоснабжения Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. Кроме того, западные регионы получат надежную энергетическую связь с Единой электроэнергетической системой Казахстана, что позволит эффективнее использовать существующие генерирующие мощности, подключать новые производства и создавать условия для дальнейшего экономического роста.

Светлана Кузнецова

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