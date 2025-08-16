18+
15.08.2025, 19:02

В Мангистау обещают начать выращивать форель в Каспийском море

Бизнес 0 1 587 Ольга Максимова

Для разведения этого вида рыбы выделили 28 участков в Каспии, передает Lada.kz.

Радужная форель Фото создано с помощью ИИ
Рыбные хозяйства планируют выращивать до 5 тысяч тонн морской форели в год. В одной садковой установке можно вырастить до 300 тонн товарной рыбы. Об этом сообщил руководитель областного управления рыбного хозяйства Арман Молдашев на брифинге в Центре общественных коммуникаций.

Для выращивания товарной рыбы в садках выделено 28 участков, из которых два уже закреплены за двумя субъектами сельского хозяйства.

«Число предпринимателей, занимающихся товарным рыбоводством, растет с каждым днем. Им оказывается значительная государственная поддержка. В частности, возмещается 50% расходов на биологическое обоснование, медикаменты, покупку маточного поголовья и мальков, а также 30% затрат на корма. В Мангистау на сезонной основе рыбной отраслью занимаются 609 человек, на постоянной – 105 рыбаков. С начала года уже выловлено 4 150 тонн рыбы. Кроме того, для развития отрасли был принят закон «Об аквакультуре», предусматривающий механизмы субсидирования ставок по кредитам и переработки рыбной продукции», – сообщил Арман Молдашев.

По данным управления рыбного хозяйства региона, в Каспийском море в целом имеется 61 участок, предназначенный для рыбного хозяйства. Из них 33 участка закреплены для промышленного рыболовства, из которых 21 участок используется 13 субъектами, а 12 находятся в резерве.

