Консультация и правовая поддержка: предпринимателей Мангистау приглашают на личный прием

На площадке региональной палаты предпринимателей «Атамекен» пройдет личный прием представителей бизнеса с участием заместителя руководителя департамента экономических расследований по Мангистауской области Ербола Каримова. Участники мероприятия смогут задать интересующие вопросы и получить консультацию, передает Lada.kz.
Как сообщили в региональной палате предпринимателей «Атамекен», цель приема:
Дата проведения: 20 января.
Время: 15:00 часов.
Место проведения: Актау, 35 микрорайон, здание №2.
