Жители 16 микрорайона Актау жалуются на горы мусора и отсутствие контейнеров

«У нас с мусором просто кошмар. На один ЖК три маленьких урны и те вечно переполнены. В кустах, на детских площадках мелкий мусор. Сбоку и впереди дома стройка, там вообще уже образовались стихийные свалки. Конечно, ответственность с самих жителей снимать нельзя. Но! У нас ближайшие контейнеры в соседнем дворе находятся. Не понимаю, почему так происходит?! В старых микрорайонах у каждого дома по несколько контейнеров с разных концов. А у нас в микрорайоне дома по 200 квартир вовсе без них?! Ответственные граждане конечно относят к «соседям», но это тоже не дело. Там же расчёт на их жильцов, в результате контейнеры всегда переполнены. Не понимаю, почему такое отношение?! Микрорайон вроде как новый, дома красивые, а вокруг свалка», - возмущается жительница ЖК «Otpan Towers -2» Екатерина Леонова.





«По стандартам положено устанавливать по одному контейнеру на 80 человек. Несмотря на то, что у нас достаточно низкий для Казахстана тариф, многие граждане почему-то стараются уменьшить зарегистрированное количество проживающих людей, чтобы меньше платить. Помимо этого, есть проблема с юридическими лицами. Компаний много, а договор на вывоз мусора заключают единицы. Из-за моратория на проверки малого и среднего бизнеса нет рычагов их проверять. Мусор выбрасывают все, а вот оплачивают немногие. В старых микрорайонах эта проблема менее заметна. В новых - больше», - объяснил ситуацию Бахтияр Максатов.



«То, что люди живут в таких условиях - это проблемы их жилых комплексов. Нужно понимать это. Ведь в настоящее время каждый дом - это отдельное ОСИ. Они должны заключать договор на обслуживание. Компания, занимающаяся вывозом мусора, устанавливает контейнеры из расчета на количество людей в доме, их нехватку или переизбыток, жильцы должны обсуждать и решать совместно со своими управляющими компаниями, а никак не с акиматом или коммунальными компаниями. При этом субъекты бизнеса (магазины и другие) должны иметь свои контейнеры отдельно, собирать и оплачивать за свои отходы также отдельно. Стоит добавить, что культура людей по-прежнему остается низкой, пройти 10-20 метров некоторые ленятся, вот и появляются такие кадры. И понятно, что соседство с мусором мало кому нравится, особенно тем, кто регулярно платит и доносит свой мусор на точки назначения. Соответственно потом и возникают скандалы и обвинения в адрес ЖКХ акимата города, в адрес коммунальщиков, но первопричина проблемы кроется в самих собственниках таких ЖК», - считает Кирилл.

«Часто можно встретить, как вокруг новых ЖК растут горы стихийных свалок. Люди делают ремонт и строительный мусор почему-то считают просто необходимым вывалить за ближайшей стройкой. Через полгода там помойка и снова шум, недовольства. Для ликвидации таких свалок акимат выделяет бюджетные средства, которые можно было направить на благоустройство тех же самых новых дворов, но нет, мы их потратим на вывоз стихийных свалок. А потом удивляемся нашествию крыс и другим проблемам. В целом коммунальные службы в горойде работают исправно, и санитарное состояние поддерживается на должном уровне. Такие локальные проблемы, конечно, имеют место быть в новых микрорайонах застройки. Но могут быть быстро разрешены через активное участие жителей ЖК, ОСИ и обслуживающей компанией. На фото и видео мы видим мусор в районе нового строительства, где пока никто не живет, но принесли его туда люди с дома напротив. В итоге мусор за границами жилого ЖК, значит бесхозный, и будет лежать он там ещё долго», - заключил Кирилл Осин.

Жители сообщают, что у домов практически отсутствуют урны, не хватает контейнеров, территория плохо убирается, и, как следствие, появляются стихийные свалки перед строящимися домами.По словам заместителя руководителя отдела ЖКХ Бахтияра Максатова в верхних районах Актау действительно есть проблема с вывозом мусора. Однако связана она вовсе не с плохой работой коммунальщиков, а с недобросовестностью жителей и юридических лиц, работающих на этой территории.Принуждать заключать договоры с компаниями местные власти не могут из-за действия моратория на проверки малого и среднего бизнеса. Решить вопрос с юридическими лицами будет возможно только после отмены. Однако, в любом случае останется проблема с самими жильцами. Поэтому, считает депутат актауского городского маслихата Кирилл Осин, важно работать комплексно.Депутат, как один из общественников и активных эко-активистов города считает, что необходимо бороться с потребительским отношением граждан к местному бюджету. В микрорайонах образуются свалки строительного мусора, которые убираются за счет госсредств.Депутат призвал граждан быть более благоразумными. По его мнению, чистота в городе невозможна без содействия самих людей.