Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.08.2025, 11:05

Отдходы прямо на дороге: мусорная свалка образовалась у жилого комплекса в Актау

Коммунальная жизнь 0 1 329 Сергей Кораблев

В 31Б микрорайоне Актау, у жилого комплекса «Rose», образовалась громадная мусорная свалка. Контейнеры переполнены, а вокруг них лежат сотни мешков с бытовыми отходами, закрывая проезжую часть, сообщает Lada.kz.
 

Мусорное бедствие. Фото предоставил Серик
Мусорное бедствие. Фото предоставил Серик

Происходящее снял на видео местный таксист, который увидел свалку, проезжая мимо. Он показал горы мусора и отметил, что отходы уже занимают часть проезда.

Редкость такое увидеть. Да еще и в черте города, возле элитных новостроек, - удивился таксист.

В компании ТОО «Caspiy Operating» корреспонденту Lada.kz пояснили, что компания обслуживала ЖК только на начальном этапе после его введения в эксплуатацию по договору с застройщиком. Кто отвечает за вывоз мусора сейчас - неизвестно. Как говорят жильцы дома, обслуживающие компании у них менялись несколько раз.

Корреспондент Lada.kz направил запрос в городскую администрацию, чтобы выяснить, кто должен убирать отходы и когда ситуация будет решена.

Напомним, долги жителей Актау за вывоз мусора составили почти 700 миллионов тенге.

