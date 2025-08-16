Отдходы прямо на дороге: мусорная свалка образовалась у жилого комплекса в Актау

Қазақ тіліне аудару

В 31Б микрорайоне Актау, у жилого комплекса «Rose», образовалась громадная мусорная свалка. Контейнеры переполнены, а вокруг них лежат сотни мешков с бытовыми отходами, закрывая проезжую часть, сообщает Lada.kz .

Мусорное бедствие. Фото предоставил Серик

Происходящее снял на видео местный таксист, который увидел свалку, проезжая мимо. Он показал горы мусора и отметил, что отходы уже занимают часть проезда.

Редкость такое увидеть. Да еще и в черте города, возле элитных новостроек, - удивился таксист.

В компании ТОО «Caspiy Operating» корреспонденту Lada.kz пояснили, что компания обслуживала ЖК только на начальном этапе после его введения в эксплуатацию по договору с застройщиком. Кто отвечает за вывоз мусора сейчас - неизвестно. Как говорят жильцы дома, обслуживающие компании у них менялись несколько раз.

Корреспондент Lada.kz направил запрос в городскую администрацию, чтобы выяснить, кто должен убирать отходы и когда ситуация будет решена.

Напомним, долги жителей Актау за вывоз мусора составили почти 700 миллионов тенге.