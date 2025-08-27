Актау рискует оказаться неподготовленным к отопительному сезону – правительство

Қазақ тіліне аудару

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова особое внимание уделили подготовке к зимнему периоду в регионах, в том числе в Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

Фото: ru.freepik.com/

Официальный информационный ресурс премьер-министра РК передает, что в нашем регионе отмечаются риски несвоевременного завершения ремонтных работ.

В частности, на ТЭЦ-2 отложена модернизация двух турбин.

В Актау сохраняются низкие темпы реконструкции тепловых сетей.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что подобная ситуация свидетельствует о слабом планировании и недостаточном контроле со стороны местных исполнительных органов. Он поручил акимату региона усилить работу по обеспечению готовности к отопительному сезону и взять на особый контроль реконструкцию сетей и модернизацию энергообъектов.

К слову, 26 августа стало известно, что на аппаратном совещании под председательством акима региона Нурдаулета Килыбая власти обещали завершить подготовку к отопительному сезону в регионе досрочно.

С 1 августа Мангистауской области подняли тариф на электроэнергию.