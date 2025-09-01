На нашествие блох жалуются жители 14 микрорайона Актау

Қазақ тіліне аудару

От укусов блох страдают жильцы дома №20 в 14 микрорайоне. По словам людей, насекомые заполонили все квартиры с первого по пятый этаж, передает Lada.kz .

Фото жителей дома № 20 в 14 микрорайоне

В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №20 в 14 микрорайоне. Они рассказали, что столкнулись с нашествием блох в их доме.

Блохи уже в каждой квартире - с первого по пятый этаж. В обслуживающей компании говорят, что дважды травили подвал, но результата никакого. Насекомые повсюду, невозможно спокойно стоять, сидеть или лечь, они прыгают на нас и кусают, - рассказывают люди.

Жильцы утверждают, что ни разу не видели, чтобы их обслуживающая компания проводила дезинсекцию.

Не было ни одного объявления о том, что в подвале будет проводиться обработка от насекомых. Мы ничего не видели и не слышали о проведении каких-либо работ. В августе мы подали заявку на проведение дезинсекции, но результатов нет, - говорят они.

По словам жителей Актау, ситуация стала невыносимой: руки и ноги сплошь покусаны, у взрослых и детей появляются ранки.

Люди подчеркнули, что намерены добиваться проведения дезинсекции и планируют обратиться в управление санитарно-эпидемиологического контроля города.

Самостоятельно травить насекомых в квартирах смысла нет – их нужно уничтожать локально, - поясняют жильцы.

Данный дом находится на обслуживании ТОО «РЭП». Редакция обратилась к компании за комментарием, однако ответа пока не поступило.

Напомним, в 2024 году на нашествие насекомых жаловались жители 8 микрорайона.

Кроме того, директор ТОО «Медик-Гигиенист» Ольга Смирнова рассказывала, что в Актау участились жалобы на появление клопов, тараканов, комаров, блох и крыс. Подробнее по ссылке.