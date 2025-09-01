18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.54
628.31
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.09.2025, 12:05

На нашествие блох жалуются жители 14 микрорайона Актау

Коммунальная жизнь 0 1 598 Лиана Рязанцева

От укусов блох страдают жильцы дома №20 в 14 микрорайоне. По словам людей, насекомые заполонили все квартиры с первого по пятый этаж, передает Lada.kz.

Фото жителей дома № 20 в 14 микрорайоне
Фото жителей дома № 20 в 14 микрорайоне

В редакцию Lada.kz обратились жильцы дома №20 в 14 микрорайоне. Они рассказали, что столкнулись с нашествием блох в их доме.

Блохи уже в каждой квартире - с первого по пятый этаж. В обслуживающей компании говорят, что дважды травили подвал, но результата никакого. Насекомые повсюду, невозможно спокойно стоять, сидеть или лечь, они прыгают на нас и кусают, - рассказывают люди.

Жильцы утверждают, что ни разу не видели, чтобы их обслуживающая компания проводила дезинсекцию.

Не было ни одного объявления о том, что в подвале будет проводиться обработка от насекомых. Мы ничего не видели и не слышали о проведении каких-либо работ. В августе мы подали заявку на проведение дезинсекции, но результатов нет, - говорят они.

По словам жителей Актау, ситуация стала невыносимой: руки и ноги сплошь покусаны, у взрослых и детей появляются ранки.

Люди подчеркнули, что намерены добиваться проведения дезинсекции и планируют обратиться в управление санитарно-эпидемиологического контроля города.

Самостоятельно травить насекомых в квартирах смысла нет – их нужно уничтожать локально, - поясняют жильцы.

Данный дом находится на обслуживании ТОО «РЭП». Редакция обратилась к компании за комментарием, однако ответа пока не поступило.

Напомним, в 2024 году на нашествие насекомых жаловались жители 8 микрорайона. 

Кроме того, директор ТОО «Медик-Гигиенист» Ольга Смирнова рассказывала, что в Актау участились жалобы на появление клопов, тараканов, комаров, блох и крыс. Подробнее по ссылке.

0
16
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира