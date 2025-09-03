У жителей Актау второй день происходят перебои с электричеством

Қазақ тіліне аудару

У жителей 11 микрорайона второй день возникают проблемы с электричеством. С аналогичной проблемой столкнулись частично еще несколько микрорайоров. В ГКП «АУЭС» прокомментировали ситуацию, сообщает Lada.kz .

Фото автора

Второй день подряд жители 11 микрорайона остаются без электричества. Отключение началось еще вечером 2 сентября. Подачу восстановили лишь глубокой ночью.

Вечером 3 сентября повторилась аналогичная ситуация: жители нескольких домов вновь лишились света.

Это повторяется систематически и длится все дольше. Во время жары каждый год одно и тоже. Неужели нельзя элементарные блага цивилизации обеспечить людям. Ну сколько можно еще это терпеть, - возмущается жительница дома №37 Нуршат Алиева.

Отключения вчера, 2 сентября, также были в 14 и еще нескольких микрорайонах города.

В ГКП «АУЭС» подтвердили частичное отключение электроэнергии в 11 микрорайоне, и сообщили, что аварийная бригада уже работает над устранением проблемы. Сроки полного восстановления подачи света пока неизвестны.

Перебои, возникшие 2 сентября, по заверению специалистов уже устранены.

Напомним, в прошлом месяце в редакцию Lada.kz массово поступали жалобы от горожан на многочасовое отсутствие электроэнергии в их домах.