18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.05
629.16
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.09.2025, 13:18

Модернизация тепловых сетей завершена на 98% – акимат Актау

Коммунальная жизнь 0 1 807 Сергей Кораблев

Под председательством акима города Абилкаира Байпакова прошло выездное совещание, посвященное модернизации тепловых сетей. В нем приняли участие заместители главы областного центра, руководители отделов и представители коммунальных служб. В ходе мероприятия было заявлено, что город готов к наступлению холодного сезона на 98%, сообщает Lada.kz.

Фото Актауского городского акимата
Фото Актауского городского акимата

По данным филиала по механизированным работам АО «Алматыинжстрой», на сегодняшний день выполнено 98% запланированных работ. Оставшийся небольшой объём завершат в ближайшие дни, сообщил подрядчик.

Аким города поручил ускорить процесс и обозначил конкретные сроки.

В течение двух дней полностью завершите раскопочные работы. До 15 сентября трубы должны быть обновлены, после чего нужно приступить к заполнению системы водой. Срочно представьте подробный график предстоящих работ, - подчеркнул Абилкаир Байпаков.

Отметим, что в 2024 году в Актау полностью заменили магистральный теплопровод протяжённостью 11,4 километра. В этом году в рамках второго этапа проекта обновляют еще около 10 километров сетей.

Напомним, Абилкаир Байпаков в ходе осмотра объектов заявил о том, что завершить замену ветхих сетей на новые необходимо до начала отопительного сезона.

Еще ранее официальный информационный ресурс премьер-министра РК заявлял: в Мангистауской области существуют риски несвоевременного завершения ремонтных работ к отопительному сезону. В частности, на ТЭЦ-2 отложена модернизация двух турбин. В Актау сохраняются низкие темпы реконструкции тепловых сетей. Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что подобная ситуация свидетельствует о слабом планировании и недостаточном контроле со стороны местных исполнительных органов.

4
11
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
В ходе мероприятия было заявлено, что город готов к наступлению холодного сезона на 98% или В Актау сохраняются низкие темпы реконструкции тепловых сетей - что верно? зима покажет
04.09.2025, 15:45
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?