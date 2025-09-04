Модернизация тепловых сетей завершена на 98% – акимат Актау

Қазақ тіліне аудару

Под председательством акима города Абилкаира Байпакова прошло выездное совещание, посвященное модернизации тепловых сетей. В нем приняли участие заместители главы областного центра, руководители отделов и представители коммунальных служб. В ходе мероприятия было заявлено, что город готов к наступлению холодного сезона на 98%, сообщает Lada.kz .

Фото Актауского городского акимата

По данным филиала по механизированным работам АО «Алматыинжстрой», на сегодняшний день выполнено 98% запланированных работ. Оставшийся небольшой объём завершат в ближайшие дни, сообщил подрядчик.

Аким города поручил ускорить процесс и обозначил конкретные сроки.

В течение двух дней полностью завершите раскопочные работы. До 15 сентября трубы должны быть обновлены, после чего нужно приступить к заполнению системы водой. Срочно представьте подробный график предстоящих работ, - подчеркнул Абилкаир Байпаков.

Отметим, что в 2024 году в Актау полностью заменили магистральный теплопровод протяжённостью 11,4 километра. В этом году в рамках второго этапа проекта обновляют еще около 10 километров сетей.

Напомним, Абилкаир Байпаков в ходе осмотра объектов заявил о том, что завершить замену ветхих сетей на новые необходимо до начала отопительного сезона.

Еще ранее официальный информационный ресурс премьер-министра РК заявлял: в Мангистауской области существуют риски несвоевременного завершения ремонтных работ к отопительному сезону. В частности, на ТЭЦ-2 отложена модернизация двух турбин. В Актау сохраняются низкие темпы реконструкции тепловых сетей. Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что подобная ситуация свидетельствует о слабом планировании и недостаточном контроле со стороны местных исполнительных органов.