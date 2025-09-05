18+
05.09.2025, 12:26

Жители 14 микрорайона Актау продолжают бороться с нашествием блох своими силами

Коммунальная жизнь 0 963 Лиана Рязанцева

По словам жильцов дома №20 в 14 микрорайоне, люди своими силами пытаются потравить насекомых в квартирах, так как их обслуживающая компания не спешит проводить дезинсекцию подвала. Ситуацию редакции Lada.kz прокомментировали в ТОО «РЭП» и жилищной инспекции города.

Фото жильцов дома № 20 в 14 микрорайоне
Фото жильцов дома № 20 в 14 микрорайоне

По словам жильцов дома №20, они не могут добиться от обслуживающей компании  ТОО «РЭП»  дезинсекции подвала.

С начала августа мы обращаемся с просьбой провести дезинсекцию в подвале. То, что мы травим блох в квартирах своими силами, не помогает. Блохи всё равно лезут из подвала. Мы уже устали, все покусанные - и дети, и взрослые, - жалуются люди.

Lada.kz обратилась за комментарием в ТОО «РЭП» и жилищную инспекцию города.

С начала лета мы уже дважды проводили дезинсекцию в этом доме и планируем повторить её на следующей неделе. Информация о том, что ранее жильцов не предупреждали о травле в подвале дома, не соответствует действительности. Мы всегда за три дня до обработки размещаем объявления на дверях подъездов, - сказал руководитель ТОО «РЭП» Аскар Сапашев.

По словам главы обслуживающей компании, мероприятия запланированы ещё в семи домах микрорайона, так как сантехники, которые спускаются в подвалы, также жаловались на наличие блох.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что будет, если и на этот раз дезинсекция окажется неэффективной и блохи снова появятся, он отметил, что компания ИП «Eco City» проведёт обработку повторно.

В Актауском городском отделе жилищной инспекции отметили, что дератизация и дезинсекция подвальных помещений должна проводиться четыре раза в год.

По данному факту мы обратились в обслуживающую компанию ТОО «РЭП». Там сообщили, что в ближайшее время проведут мероприятия по дезинсекции, - заявили в городском акимате.

Напомним, ранее жильцы дома №20 в 14 микрорайоне пожаловались на то, что продолжительное время страдают от засилья блох. По словам людей, насекомые заполонили все квартиры с первого по пятый этаж. Горожане отмечали, что компетентные лица слабо реагируют на создавшуюся проблему.

