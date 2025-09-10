Как оплатить электроэнергию в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

С 8 сентября 2025 года АО «МРЭК» упрощает процесс оплаты электроэнергии для удобства физических лиц. Теперь жители региона могут оплачивать счета за электроэнергию через единый платёжный документ в приложении Kaspi.kz, передает Lada.kz .

фото из архива Lada.kz

В компании рассказали, что с сентября текущего года жителям региона необходимо оплачивать электроэнергию через единый платёжный документ (ЕПД Маңғыстау) в мобильном банковском приложении Kaspi.kz.

Для справки: Единый платёжный документ (ЕПД) — это общий счёт на оплату, по которому осуществляется прием разных платежей в счёт оплаты жилья и коммунальных услуг в конкретной квартире.

Жителям в мобильном приложении Kaspi.kz придет уведомление о переходе на ЕПД Маңғыстау.

В разделе «Платежи» появится ссылка: «Оплату за электроэнергию для физических лиц теперь принимает ЕПД Маңғыстау». Перейдя по ссылке, потребитель сможете оплатить электроэнергию и другие коммунальные услуги за одну транзакцию.

Новым пользователям достаточно выбрать во вкладке «Платежи» далее «ЕПД Маңғыстау» и ввести номер лицевого счёта или отсканировать QR-код с бумажной квитанции.

Для тех, кто уже пользуется ЕПД Маңғыстау, ничего не поменяется – уведомления о платежах будут приходить, как и раньше.

Услуга АО «МРЭК» перенесена в единый платёжный документ (ЕПД) по Мангистау. Для населения ничего не меняется. Если они захотят оплачивать только услуги МРЭК, у них сохраняется это право. У горожан остаётся право выбора, какие услуги оплачивать и по какому поставщику. Никто не ограничивает их возможность самостоятельно выбирать — платить ли другим поставщикам. Можно оплатить все коммунальные услуги одной транзакцией. Там же у них будет возможность изменять суммы оплаты и вносить свои показания. Все изменения направлены исключительно на удобство и комфорт потребителей. Больше не нужно помнить несколько лицевых счетов и совершать несколько платежей, - сообщили в компании.

В компании подчеркнули, что ключевым преимуществом ЕПД для населения является возможность оплаты счетов различных поставщиков по принципу «одного окна».

Оплату также можно произвести не только онлайн, но и, как и прежде, в кассах Центра обслуживания потребителей.