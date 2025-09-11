Какие микрорайоны Актау попадут под второй этап модернизации энергоснабжения

Қазақ тіліне аудару

На сегодняшний день первый этап работ по модернизации электрических сетей подходит к завершению. В акимате представлен список микрорайонов, в которых будет проведена реконструкция на втором этапе. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актау.

Фото пресс-службы ведомства

По данным городского акимата, в настоящее время ведутся работы по обновлению линий электропередачи общей протяжённостью 22,5 километра.

Глава города поручил ответственным лицам завершить работы в установленные сроки, уделяя особое внимание качеству.

После проведения земляных работ и прокладки кабеля необходимо незамедлительно восстанавливать благоустройство. Важно сохранить эстетический облик города и не оставлять после себя строительный мусор или остатки материалов. При приёмке выполненных работ на это следует обратить особое внимание, – сказал аким города Абилкаир Байпаков.

Отмечается, что по завершении первого этапа стартует второй, предусматривающий модернизацию линий протяжённостью 23,3 километра.

В результате реализации проекта будут обеспечены стабильным и качественным электроснабжением следующие микрорайоны»: № 7, 8, 9, 9А, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 28, 29, 29А, 30, «Толқын-1», «Толқын-2», «Шығыс-1», 33, 40 и 41, - заверили в акимате.

Напомним, на сегодняшний день модернизация ведётся одновременно в шести районах города. В проекте задействованы шесть подрядных организаций. Реконструкция охватывает участки от 11А микрорайона до 9, от 27 до 13, 15 и 29 микрорайонов, и участок от 17 до 33 микрорайона.