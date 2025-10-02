Крупный выброс воды у «КазАзота» сняли на видео жители Актау

Қазақ тіліне аудару

Жители Актау сообщили о сильном выбросе воды из трубопровода напротив АО «КазАзот». Многие приняли это за аварийный порыв. На заводе объяснили причину, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

В пресс-службе «КазАзот» пояснили, что утром 2 октября, около 09:00 часов, на морском водоводе, идущем от ТОО «МАЭК» к предприятию, проводились плановые пусковые операции. Для исключения завоздушивания системы специалисты выполнили выпуск воздуха на высокой отметке трубопровода с выходом воды.

В компании подчеркнули, что это штатная технологическая процедура, предусмотренная регламентом, и она не несёт угрозы. Процесс прошёл в соответствии с требованиями безопасности.

Также в «КазАзоте» отметили, что ситуация никак не отразилась на водоснабжении населения.