Стала известна дата подачи тепла в дома жителей Актау

Отопление в домах жителей Актау появится 10 октября. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: pixabay.com

По словам инженера ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Серика Жалгасбая, на совещании под председательством акима города Абилкаира Байпакова, с 7 октября начнется подача тепла социальным объектам и юридическим лицам в верхней и нижней частях областного центра. Что касается жилых домов, то в них отопление включат 10 октября.

Градоначальник подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону требует особого внимания. Также он поручил в срочном порядке ускорить оформление актов готовности жилых домов к подаче тепла.

Акты готовности жилых домов должны быть выданы в кратчайшие сроки. Обслуживающим организациям необходимо усилить работу и завершить все вопросы до 5 октября, - заявил аким города.

Напомним, с 19 по 22 сентября на территории города проводились гидравлические испытания трубопроводов. В ходе проверок было выявлено 60 дефектов во внутримикрорайонных сетях, которые оперативно устранили.

Кроме того, ранее в Актау утвердили новые тарифы на воду и тепло.