Крупный прорыв трубопровода сняли на ВИДЕО жители Актау

В центре Актау случился прорыв трубопровода. Последствия инцидента попали на видео очевидцев. Работники ГКП «Каспий жылу, су арнасы» выехали на место для устранения аварии, передает Lada.kz.
Прорыв трубопровода произошел сегодня, 6 октября, в 6 микрорайоне, в районе здания АО «Мангистаумунайгаз».
Очевидцы сняли на видео образовавшийся «фонтан» и кубометры разлившейся воды.
На кадрах видео видны затопленные проезжая часть и пешеходные дорожки.
В ГКП «КЖСА» сообщили, что на место уже выехали специалисты, которые проводят проверку.
Ранее Lada.kz сообщала о подобной аварии, произошедшей в 14 микрорайоне. Затоплеными оказались дворы и дороги. Подробнее по ссылке.
