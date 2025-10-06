18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
545.67
636.41
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.10.2025, 16:03

Крупный прорыв трубопровода сняли на ВИДЕО жители Актау

Коммунальная жизнь 0 2 730 Лиана Рязанцева

В центре Актау случился прорыв трубопровода. Последствия инцидента попали на видео очевидцев. Работники ГКП «Каспий жылу, су арнасы» выехали на место для устранения аварии, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Прорыв трубопровода произошел сегодня, 6 октября, в 6 микрорайоне, в районе здания АО «Мангистаумунайгаз».

Очевидцы сняли на видео образовавшийся «фонтан» и кубометры разлившейся воды.

На кадрах видео видны затопленные проезжая часть и пешеходные дорожки.

В ГКП «КЖСА» сообщили, что на место уже выехали специалисты, которые проводят проверку.

Ранее Lada.kz сообщала о подобной аварии, произошедшей в 14 микрорайоне. Затоплеными оказались дворы и дороги. Подробнее по ссылке.

3
25
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

5 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Намёк сверху - может быть на этом месте должен бить фонтан ...
06.10.2025, 22:57
Vladimir00
Vladimir00
Бл....уже слов нет.вижу каждый день с балкона как работают.сидят пол дня лопатами играют,потом дурака валяют,сука моя б воля закопал бы в эту траншею живьём.
06.10.2025, 15:16
zloyfil
zloyfil
к отопительному сезону готовы
06.10.2025, 12:32
Argallo
Argallo
Вот оно, качество выполнения их работ. Тяп ляп сделали самыми дешевыми средствами из самых дешевых материалов, а разницу с бюджетом положили себе в карман. Кто будет отвечать за это?
06.10.2025, 11:59
fox1167
fox1167
"на место уже выехали специалисты"----Там ведь вот только что делали монтаж трубопровода! Тоже "специалисты"? Спецы были в МСУ-88 которые разъехались в другие города и страны!
06.10.2025, 11:12
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?