Крупный прорыв трубопровода сняли на ВИДЕО жители Актау

В центре Актау случился прорыв трубопровода. Последствия инцидента попали на видео очевидцев. Работники ГКП «Каспий жылу, су арнасы» выехали на место для устранения аварии, передает L ada.kz .

Фото: кадр видео

Прорыв трубопровода произошел сегодня, 6 октября, в 6 микрорайоне, в районе здания АО «Мангистаумунайгаз».

Очевидцы сняли на видео образовавшийся «фонтан» и кубометры разлившейся воды.

На кадрах видео видны затопленные проезжая часть и пешеходные дорожки.

В ГКП «КЖСА» сообщили, что на место уже выехали специалисты, которые проводят проверку.

