Трубы держатся на скотче: жители бьют тревогу перед отопительным сезоном в Актау

Жильцы дома №16 в 3А микрорайоне обратились к властям с просьбой срочно вмешаться в ситуацию с аварийным состоянием их дома, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

По словам жителей, после того как обслуживающая организация ЖЭК 3А микрорайона отказалась от обслуживания, состояние коммуникаций резко ухудшилось.

Подвал дома в критическом состоянии: трубы разрушены, соединения держатся на изоленте и скотче, водоотвод отсутствует. Коммуникации провисли и лежат прямо на земле. При подаче горячей воды есть риск протечек и затопления, дом может остаться без отопления, - рассказали жильцы.

Они подчеркнули, что коммунальные услуги оплачиваются регулярно, однако организация, получающая деньги, не выполняет своих обязательств.

Жители просят власти и соответствующие службы провести проверку, определить ответственных и принять меры по восстановлению инженерных сетей до начала отопительного сезона.

Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.