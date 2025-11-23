18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.11.2025, 16:04

Жители Актау опасаются коллапса с отоплением из-за огромного ЖК

Коммунальная жизнь 0 4 351 Наталья Вронская

Жители нескольких домов в 15 микрорайоне выступили против подключения новостройки к теплосети верхней зоны города. Люди опасаются, что крупный ЖК «Blue Water» создаст дополнительную нагрузку на и без того слабую систему отопления, передает Lada.kz.

Фото прислано жителями Актау для Lada.kz
Фото прислано жителями Актау для Lada.kz

По словам жителей, работы по подсоединению ведутся заранее, хотя сам комплекс ещё не подключён. Но уже сейчас дома в этом районе сталкиваются с нехваткой тепла зимой: при морозах в -10…-15 градусов Цельсия подача составляет около 62 градусов, обратка  42.

Мы и так мёрзнем каждую зиму. С 2022 года проблема не решается. А теперь к нашей линии хотят подключить огромный жилой комплекс! Это сотни новых квартир. Как система выдержит? Она уже сейчас не справляется, - возмущаются люди.

Они также отмечают, что для компенсации слабой циркуляции домам приходится подключать дополнительные насосы, что увеличивает расходы на ОДН.

Наш дом  59 квартир. Мы не можем «соревноваться» с мощными насосами новостройки, - говорят горожане.

Жители утверждают, что подключение ЖК «Blue Water» к верхней теплозоне кажется им нелогичным: комплекс расположен ниже, а в нижней зоне есть своя линия, где прокладка труб потребовала бы меньше затрат. Они просят предоставить инженерные расчёты и объяснить, почему при проектировании не предусмотрели автономную котельную.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что работы проводятся в рамках выданных технических условий.

Теплосеть подключена возле дома №55, застройщик получил все необходимые документы. Подача тепла на дом осуществляться от этой линии. Однако в этом году подключать ее не планируется. Там будет свой теплообменник, - сообщили в КЖСА.

Там подчеркнули, что технически подключить жилой комплекс к нижней зоне невозможно:

«В нижнем контуре нет достаточной мощности. В верхней зоне тепло обеспечивает автономный комплекс блочно-модульных котельных (БМК). Их четыре, и они рассчитаны на данный район».

Тем не менее, горожане продолжают выражать обеспокоенность: после ввода в эксплуатацию крупной новостройки нагрузка на теплосеть может кратно возрасти, а существующие проблемы с низкой температурой в домах усугубиться. Переделывать, естественно, будет поздно, поэтому не теряя времени они подготовили и отправили запросы во все возможные инстанции, надеясь на изменение решения.

14
27
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
askar1905
askar1905
Пора бы уже привыкнуть что акимату плевать на жителей
23.11.2025, 13:27
askar1905
askar1905
Пора бы уже привыкнуть что акимату плевать на жителей
23.11.2025, 13:27
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь