Жители Актау опасаются коллапса с отоплением из-за огромного ЖК

Жители нескольких домов в 15 микрорайоне выступили против подключения новостройки к теплосети верхней зоны города. Люди опасаются, что крупный ЖК «Blue Water» создаст дополнительную нагрузку на и без того слабую систему отопления, передает Lada.kz .

Фото прислано жителями Актау для Lada.kz

По словам жителей, работы по подсоединению ведутся заранее, хотя сам комплекс ещё не подключён. Но уже сейчас дома в этом районе сталкиваются с нехваткой тепла зимой: при морозах в -10…-15 градусов Цельсия подача составляет около 62 градусов, обратка – 42.

Мы и так мёрзнем каждую зиму. С 2022 года проблема не решается. А теперь к нашей линии хотят подключить огромный жилой комплекс! Это сотни новых квартир. Как система выдержит? Она уже сейчас не справляется, - возмущаются люди.

Они также отмечают, что для компенсации слабой циркуляции домам приходится подключать дополнительные насосы, что увеличивает расходы на ОДН.

Наш дом – 59 квартир. Мы не можем « соревноваться » с мощными насосами новостройки, - говорят горожане.

Жители утверждают, что подключение ЖК «Blue Water» к верхней теплозоне кажется им нелогичным: комплекс расположен ниже, а в нижней зоне есть своя линия, где прокладка труб потребовала бы меньше затрат. Они просят предоставить инженерные расчёты и объяснить, почему при проектировании не предусмотрели автономную котельную.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что работы проводятся в рамках выданных технических условий.

Теплосеть подключена возле дома №55, застройщик получил все необходимые документы. Подача тепла на дом осуществляться от этой линии. Однако в этом году подключать ее не планируется. Там будет свой теплообменник, - сообщили в КЖСА.

Там подчеркнули, что технически подключить жилой комплекс к нижней зоне невозможно:

«В нижнем контуре нет достаточной мощности. В верхней зоне тепло обеспечивает автономный комплекс блочно-модульных котельных (БМК). Их четыре, и они рассчитаны на данный район».

Тем не менее, горожане продолжают выражать обеспокоенность: после ввода в эксплуатацию крупной новостройки нагрузка на теплосеть может кратно возрасти, а существующие проблемы с низкой температурой в домах – усугубиться. Переделывать, естественно, будет поздно, поэтому не теряя времени они подготовили и отправили запросы во все возможные инстанции, надеясь на изменение решения.