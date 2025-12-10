В двух микрорайонах Актау отключат электроэнергию

В связи с планово-предупредительными работами в двух микрорайонах города временно будет ограничена подача электроэнергии. Об этом Lada.kz сообщили в ГКП «АУЭС».

Фото: istockphoto.com

ГКП «АУЭС» сообщает о проведении планово-предупредительных работ сегодня, 10 декабря.

С 09:00 до 12:30 часов без электроэнергии останутся жильцы дома №5 в 1 микрорайоне.

С 13:30 до 17:30 часов мероприятия пройдут в 5 микрорайоне. Под отключение попадут дома №№7, 8, 9, 10, 11.

В предприятии просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.