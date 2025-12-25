«Замерзаем с октября»: жители готовы перекрыть дорогу из-за отсутствия отопления в Актау

Жители 29 микрорайона заявляют, что уже более двух месяцев живут без стабильного отопления и готовы пойти на радикальные меры – перекрыть проезжую часть, если ситуация не будет решена, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

По словам жильцов дома №23, с начала отопительного сезона в их квартирах практически отсутствует тепло – батареи остаются холодными в комнатах, кухнях и ванных. Особенно тяжелая ситуация сложилась в последние дни на фоне похолодания.

Отмечается, что в доме проживает около 400 человек, среди которых есть многодетные семьи, пожилые люди и лица с инвалидностью. Как говорят жители, последние проживают как минимум в четырех квартирах.

Дом №23, утверждают жильцы, находится на балансе акимата, однако многочисленные обращения в различные инстанции результата не дали.

Люди неоднократно обращались в акимат, управление ЖКХ и жилищную инспекцию, однако, как подчеркивается, ведомства перекладывают ответственность друг на друга, а конкретных мер по восстановлению качественной подачи отопления до сих пор не принято.

Мы живем без тепла с октября. Нам постоянно говорят «завтра», «на этой неделе», но ситуация не меняется. Люди замерзают. Если нас не услышат, жители готовы выйти и перекрыть дорогу, - говорят жильцы дома.

Ранее, по их словам, горожане уже обсуждали коллективный выход, однако решили сначала придать ситуации общественный резонанс и обратились в СМИ.

Редакция направила запрос в акимат.

Напомним, ранее жители 3 микрорайона были готовы перекрыть проезжую часть из-за разрушенной дороги.