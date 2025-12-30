18+
30.12.2025, 18:28

В Актау застройщик многоэтажки оставил без лифта жильцов одного подъезда

Коммунальная жизнь 0 972 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz от безысходности обратились жильцы многоквартирного дома №59 в 16 микрорайоне. По словам людей, они не могут добиться от застройщика и властей установки лифта. В Актауской городской жилищной инспекции прокомментировали ситуацию.

Фото: istockphoto.com
Жильцы дома №59 в 16 микрорайоне пояснили, что вынуждены обратиться к общественности и СМИ из-за невозможности защитить свои законные права.

Наш дом состоит из четырёх подъездов. В трёх из них застройщик ТОО «Иса Групп» установил лифты. В нашем подъезде лифт отсутствует полностью: шахта пуста, оборудование не смонтировано, пользоваться им невозможно. При этом дом является многоэтажным, и среди жильцов есть пожилые люди, семьи с маленькими детьми, люди с ограниченными возможностями, - говорят жильцы.

По словам людей, у них на руках имеется вступившее в законную силу решение суда, обязывающее застройщика устранить нарушения. Однако на практике оно игнорируется.

Несмотря на отсутствие лифта и неустранённые нарушения, акимат и органы ГАСК предпринимают попытки официально сдать дом в эксплуатацию как полностью готовый объект. Фактически происходит следующее: один подъезд сознательно оставлен без лифта. Жильцы этого подъезда поставлены в заведомо неравные условия по сравнению с соседями. Мнение и права меньшинства полностью игнорируются, поскольку большинство жильцов лифт уже имеет. Создаётся видимость «готового дома», что является обманом государства и нарушением строительных норм. Мы оказались в ситуации, когда застройщик уклоняется от своих обязательств и решение суда не исполняется. Контролирующие органы закрывают глаза на очевидное нарушение. Даже часть жильцов дома выступает против нас, поскольку проблема касается «только одного подъезда», - жалуются горожане.

Жители считают, что происходящее является явной дискриминацией и нарушением принципов законности и равенства граждан.

Если сегодня можно сдать дом без лифта в одном подъезде, то завтра можно признать нормой любые нарушения, лишь бы они затрагивали меньшинство. Мы просим придать этой ситуации общественную огласку. Нам нужна не привилегия, а исполнение закона и судебного решения, а также честный и законный ввод дома в эксплуатацию, - отметили жильцы.

В жилищной инспекции города прокомментировали ситуацию, отметив, что видят лишь один возможный выход и способ её решения.

Официально были приняты три лифта и проведена их проверка. Один из подъездов действительно остался без лифта. Жильцам необходимо дать согласие на ввод дома в эксплуатацию, после чего они смогут воспользоваться программой «Возвратные средства», в рамках которой можно приобрести и установить оборудование с последующим возвратом средств в течение нескольких лет. В нашем бюджете покупка лифта не предусмотрена, - сообщил руководитель ведомства Нурадин Кучербаев.

Напомним, ранее власти рассказали, в каком состоянии находятся лифты в Актау и будут ли их ремонтировать.

