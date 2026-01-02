Первый в новом году снег выпал в Актау: коммунальные службы усилили работу на дорогах

В Актау выпал первый в наступившем году снег, в связи с чем коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата, передает Lada.kz .

Фото: Lada.kz

По состоянию на 2 января в дневную смену очисткой и обработкой дорог занимается ТОО «Компания Строй Инвест 2020». Основное внимание уделяется участкам с повышенной аварийной опасностью – спускам, перекрёсткам и загруженным магистралям. На этих территориях проводится посыпка инертными материалами и постоянный мониторинг состояния проезжей части.

Проведены работы по очистке дорог на следующих участках:

24-й микрорайон, район Триумфальной арки;

15-й микрорайон, жилой комплекс «Green Plaza»;

15-й микрорайон, район прокуратуры Мангистауской области;

участок перед микрорайоном «Тамшалы»;

3-й микрорайон, спуск «Ардагер»;

7-й микрорайон, спуск «Самал»;

спуск между 14 и 15 микрорайонами;

центральная часть между 9 и 14 микрорайонами;

18-й микрорайон, район «Нур Плаза»;

спуск торгового комплекса «Заман» в 11А микрорайоне;

25-й микрорайон, спуск рынка «Асар-С»;

спуск у рынка «Сак» в 29А микрорайоне;

спуск в районе парка «Акбота» в 4А микрорайоне;

перекрёсток дороги «Приморский»;

участок между 13 и 17 микрорайонами по 20-й дороге.

В мероприятиях задействованы один ответственный мастер, пять водителей и 34 рабочих. В уборке и обработке дорог участвуют две комбинированные дорожные машины (КДМ), один погрузчик, одна вакуумная техника, один автомобиль «ГАЗель» и пять мотопомп.

В акимате отмечают, что ситуация находится на постоянном контроле. Жителей и водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения в условиях зимней погоды.