Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
02.01.2026, 13:00

Первый в новом году снег выпал в Актау: коммунальные службы усилили работу на дорогах

Коммунальная жизнь 0 2 272 Наталья Вронская

В Актау выпал первый в наступившем году снег, в связи с чем коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата, передает Lada.kz.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

По состоянию на 2 января в дневную смену очисткой и обработкой дорог занимается ТОО «Компания Строй Инвест 2020». Основное внимание уделяется участкам с повышенной аварийной опасностью  спускам, перекрёсткам и загруженным магистралям. На этих территориях проводится посыпка инертными материалами и постоянный мониторинг состояния проезжей части.

Проведены работы по очистке дорог на следующих участках:

  • 24-й микрорайон, район Триумфальной арки;
  • 15-й микрорайон, жилой комплекс «Green Plaza»;
  • 15-й микрорайон, район прокуратуры Мангистауской области;
  • участок перед микрорайоном «Тамшалы»;
  • 3-й микрорайон, спуск «Ардагер»;
  • 7-й микрорайон, спуск «Самал»;
  • спуск между 14 и 15 микрорайонами;
  • центральная часть между 9 и 14 микрорайонами;
  • 18-й микрорайон, район «Нур Плаза»;
  • спуск торгового комплекса «Заман» в 11А микрорайоне;
  • 25-й микрорайон, спуск рынка «Асар-С»;
  • спуск у рынка «Сак» в 29А микрорайоне;
  • спуск в районе парка «Акбота» в 4А микрорайоне;
  • перекрёсток дороги «Приморский»;
  • участок между 13 и 17 микрорайонами по 20-й дороге.

В мероприятиях задействованы один ответственный мастер, пять водителей и 34 рабочих. В уборке и обработке дорог участвуют две комбинированные дорожные машины (КДМ), один погрузчик, одна вакуумная техника, один автомобиль «ГАЗель» и пять мотопомп.

В акимате отмечают, что ситуация находится на постоянном контроле. Жителей и водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения в условиях зимней погоды.

