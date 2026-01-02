Первый в новом году снег выпал в Актау: коммунальные службы усилили работу на дорогах

В Актау выпал первый в наступившем году снег, в связи с чем коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата, передает Lada.kz.
По состоянию на 2 января в дневную смену очисткой и обработкой дорог занимается ТОО «Компания Строй Инвест 2020». Основное внимание уделяется участкам с повышенной аварийной опасностью – спускам, перекрёсткам и загруженным магистралям. На этих территориях проводится посыпка инертными материалами и постоянный мониторинг состояния проезжей части.
Проведены работы по очистке дорог на следующих участках:
В мероприятиях задействованы один ответственный мастер, пять водителей и 34 рабочих. В уборке и обработке дорог участвуют две комбинированные дорожные машины (КДМ), один погрузчик, одна вакуумная техника, один автомобиль «ГАЗель» и пять мотопомп.
В акимате отмечают, что ситуация находится на постоянном контроле. Жителей и водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения в условиях зимней погоды.
