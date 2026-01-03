«Пройти невозможно»: в Актау забор нового жилого комплекса перекрыл пешеходную дорожку

Жители Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на застройщика нового жилого комплекса во 2 микрорайоне. По словам горожан, установленный вдоль территории ЖК забор полностью перекрыл пешеходную дорожку. Теперь людям приходится идти вдоль проезжей части, подвергая себя опасности. В городском акимате прокомментировали законность действий застройщика и сообщили, что ситуация взята на контроль.

Фото: кадр видео

По словам горожан, забор вокруг достраивающегося объекта установлен вплотную к дороге – прямо по бордюру. При этом во время активной фазы возведения объекта ограждение стояло дальше, и вдоль этого участка сохранялось пространство для прохода пешеходов. После установки нового ограждения тротуар оказался полностью перекрыт.

Что делать нам, пешеходам, мамам с колясками, детям? По этому участку постоянно ходят люди, дети выходят из спортзала, родители ведут малышей в детский сад. Движение здесь всегда оживлённое, а теперь нам приходится идти по краю проезжей части, рискуя жизнью, - возмущаются жители.

Горожане считают, что застройщик мог незаконно занять участок земли вдоль дороги, который ранее использовался как пешеходная зона. В связи с этим они просят компетентные органы проверить законность установки ограждения и принять меры для обеспечения безопасности людей.

Редакция Lada.kz направила запрос в Актауский городской акимат с просьбой разъяснить, насколько законны действия застройщика и предусмотрено ли восстановление пешеходного прохода на данном участке.

В администрации сообщили, что в ходе мониторинга, проведённого специалистами отдела архитектуры, установлено, что ограждение размещено в границах принадлежащего земельного участка в соответствии с требованиями архитектурно-планировочного задания и в целях соблюдения требований технической безопасности.